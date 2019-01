Vrchlabí - Vrchlabští hokejisté ve čtvrtek vstoupí do vyřazovací části II. ligy. Soupeře ze severních Čech si přáli především kvůli vlastním fanouškům.

TŘETÍ MÍSTO v základní části uhráli svěřenci trenéra Petr Hlaváče. Kouč by rád uspěl i v play off a postoupil do baráže. | Foto: Petr Kraus

Roky si boje v play out užíval jako hráč, ale ve čtvrtek vyřazovací část poprvé zažije v roli trenéra. Jednačtyřicetiletý vrchlabský lodivod PETR HLAVÁČ jde do čtvrtfinálové série proti Jablonci nad Nisou po boku Jana Holečka a Jiřího Jakubce, především ale s vírou v postup svého odhodlaného týmu.

Trenére, do startu play off zbývají dva dny. Cítíte na sobě nějakou nervozitu?

Nervozitou bych to nenazýval, spíš jde o zvědavost, jak to celé dopadne (usmívá se).

Až nyní můžete porovnávat, co je pro vás lepší: připravovat se na rozhodující pasáž sezony jako hráč nebo jako trenér?

Rozhodně jako hráč, těšil jsem se na to celou sezonu. Měl jsem zodpovědnost pouze za svůj výkon a na něj jsem se také soustředil. Jako trenér máte zodpovědnost vůči vedení klubu, hráčům, fanouškům, sponzorům a tak dále. Musíte řešit spoustu věcí okolo, kdo bude moci hrát, kdo ne, protože je v práci. Řešíte, kolik lidí dorazí na trénink, co se bude nacvičovat, jestli toho budeme schopni a podobně. Takže čas před play off si zatím vůbec neužívám.

Stadion za sebou má úspěšnou základní část. Třetí příčka je skvělým vysvědčením. Berete to tak i vy sám?

Jak už jsem řekl v jiném rozhovoru, s umístěním jsem spokojený, ale bodů jsme chtěli a měli získat víc. Celkově to však nic neznamená. Až podle výsledku play off budeme sezonu hodnotit.

Čtyři kola před koncem jste se však na bronzovou pozici dívali z poměrně velké dálky. Co se dělo s týmem na sklonku roku, kdy si během deseti zápasů připsal sedm porážek?

Já jsem vůbec nekoukal, co se děje pod námi. Nezajímalo mě to. Nesmíte se otáčet dozadu, to znamená slabost. Mě štvalo, že nám uteklo čelo tabulky. Nakonec jsme to zlomili a vrátili se zpět, tam, kam jsme chtěli. Co se s týmem dělo a proč, jsme věděli, ale to zde nebudu vysvětlovat. Čert ví, kdo to bude číst a otevřeně informovat o našich slabinách nechci.

Vy jste ale mužstvu věřil. Veřejně jste po porážce v Písku řekl, že tým zbylé zápasy vyhraje a play off zahájí doma. Jaké jste měl ohlasy na vcelku odvážná slova?

Nevím, nikdo nic neříkal, tak asi žádné. Mužstvu jsem věřil, protože jsem viděl, co s ním ta porážka v Písku udělala. Do Klášterce jsme přijeli jako mistři světa, prohráli a jako mistři světa odjeli. Po Písku to bylo jiné. Tam už to každého neskutečně štvalo, a to bylo pro mě dobré znamení.

Vám se v každém případě víra v síly mužstva vyplatila. Trefil jste se, ačkoliv ve všech třech zápasech jste museli otáčet skóre. Co říct ke dvěma posledním duelům základní části?

Kdyby přijel Pelhřimov, tak budeme skóre otáčet asi taky. V Havlíčkově Brodě to bylo vydřené vítězství. Domácí byli lepší, ale my hráli jako tým, srdcem, ale také hodně hlavou. Po nespravedlivém vyloučení Martina Klementa nám zbyli pouze čtyři obránci a dlouhé oslabení. Vše jsme ale zvládli, navíc jsme některé domácí hráče psychicky úplně vykolejili a zápas vyhráli. Proti Klatovům jsme byli na začátku nervózní, protože jsme věděli, že musíme vyhrát za tři body nebo začneme play off ze šestého místa na jejich ledě. To by byla pro všechny katastrofa, je to strašně daleko. Duel jsme otočili a myslím, že zaslouženě vyhráli.

Dlouhodobou soutěž hrálo letos 18 mužstev. Věříte, že to bylo naposledy a druhá liga se v příští sezoně konečně regionálním rozdělením zatraktivní?

Nevěřím. To by se museli sejít zástupci oddílů ještě před aktivem, a to několikrát. Každý by musel ubrat ze svého ega a rozhodovat hlavou, což myslím většině dělá problém. Každý si hájí pouze své zájmy a ještě si myslí, že hraje nějakou super profi soutěž. Mně se líbil plán Trutnova, ale jak říkám, nevěřím, že se bude něco měnit. I když po tom letošním výsměchu všem hráčům a fanouškům tam trochu světla na konci tunelu je.

Ostudné bylo vyčkávání svazu s definitivním rozhodnutím o osudu Pelhřimova, který soutěž nedohrál. Máte vysvětlení, proč nebyl nikdo schopný tuto záležitost zvládnout dříve?

Mám, ale nebudu to komentovat, nezlobte se.

Chápu, nevadí. Ve druhé lize letos působil i Trutnov. Jste rád, že v soutěži nejste z regionu sami? Přece jen derby přinesla opět vynikající atmosféru.

Samozřejmě Trutnov a Vrchlabí, to je něco jako Sparta a Slavia. Soutěž bez zápasů s Trutnovem by byla nesmyslná, všichni se na souboje s nimi těšíme. Je velká škoda, že se neprobojovali alespoň do předkola.

Zeměpisně blízkým soupeřem je pro vás také Jablonec nad Nisou. Souhlasíte, že jste na atraktivnějšího soka pro čtvrtfinále jen těžko mohli narazit?

My jsme si je přáli. Hlavně kvůli zmíněnému cestování a našim fanouškům. O tom, že pro nás jde o těžšího soupeře, než jsou pražská Kobra či Klatovy, nemá cenu diskutovat. My to víme a je pro nás velkou výzvou je porazit.

Jak si na Vlky věříte? Především ve vlastní hale jsou silní a vy jste je za tři sezony v normální hrací době porazili pouze jednou! Je tedy nejvyšší čas na zúčtování?

Věříme si na každého soupeře. I kdybychom hráli proti nejlepšímu týmu v ČR, budeme si věřit. Bez víry nemůžete nikdy nic velkého dokázat. Ve sportu nejde nic naplánovat dopředu, to by zkrachovaly všechny sázkové kanceláře a diváci by na to nechodili. Nevím, jak série s Jabloncem dopadne, ale opravdu věřím, že ji vyhrajeme my!

Poslední dva liché roky pro váš klub skončily tragédií, spojenou s administrativní chybou. Jste v tomto ohledu letos připraveni na 100 procent? Nemusí se vaši věrní fanoušci ničeho podobného obávat?

Mohu říci, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Ať už jde o manažera, vedoucího mužstva i ostatní. Ale je to strašný paskvil ze strany svazu, všechna ta jejich nařízení. Zabijí to hokej a hlavně mladé hokejisty, i když je všechno prý dělané právě pro ně.

Kam až tedy sahají ambice klubu v letošní vyřazovací části?

Sezona bude pro mě úspěšná, když se dostaneme do baráže. To znamená, že nám už zbývá vyhrát „pouze" šest zápasů. Tečka.

Velkou oporou jsou pro vás fanoušci. Prozraďte, co byste jim rád vzkázal a plánujete pro ně nějakou pikantnost či překvapení?

Přijďte, dejte si pivko, klobásku, pobavte se, zakřičte si, kupte si nějaký upomínkový předmět, ať máte hezkou vzpomínku. Hlavně z toho nedělejme žádnou vědu, vždyť je to jen regionální hokej. Ve čtvrtek se na vás v Elektromont aréně budeme těšit.