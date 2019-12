Zahrál si extraligu za hradecký Mountfield, nastupoval v první lize za Litoměřice, poté zamířil do hvězdného Vrchlabí, ale teprve dvacetiletý útočník cítil, že potřebuje více prostoru, proto v rozjeté sezoně přestoupil do Nové Paky, kde by měl dostat mnohem větší ice time.

Na začátku jeho působení u nováčka soutěže to vypadá, že udělal dobře. Hned v prvním utkání v novopackém dresu dal gól Jablonci, poté v pikantním duelu přispěl k fantastickému obratu na ledě Vrchlabí asistencí, v domácím zápase proti Bílině přidal gól a asistenci a v sobotním derby ve Dvoře Králové dal v čase 55:43 rozhodující gól na 2:1, to je začátek jako hrom.

Za vaši hokejovou kariéru jste, myslím, prvním hráčem působícím v Nové Pace, který naskočil v extralize. Co to pro vás znamenalo?

Byla pro mě výborná zkušenost. Vzpomínám na to moc rád a rád bych si extraligu ještě někdy zahrál.

Loni jste strávil většinu času v Litoměřicích v 1. lize, současnou sezonu ve Vrchlabí. Co vám dalo nejvíce zkušeností?

Asi od každého něco, každý klub měl něco do sebe. Přece jenom extraliga mi dala asi nejvíc, právě tam jsem naskočil poprvé do dospělého hokeje.

Ve Vrchlabí jste se potkal s hvězdami, jako jsou Jaroslav Bednář, Jan Hlaváč, Jiří Vašíček nebo Petr Sýkora.

Jsem rád, že jsem mohl blíže poznat takové hráče, že jsem s nimi mohl být v jednom týmu. Sledoval jsem je na tréninku i v zápase a inspiroval se v některých situacích.

Odešel jste z týmu aspirujícímu na postup do první ligy k nováčkovi soutěže, jaký byl důvod přestupu?

Hlavním důvodem byla vytíženost, když se podíváte na první dvě lajny Vrchlabí, těžko budete dostávat tolik času na ledě jako zkušení hráči.

Těšil jste se na změnu?

Hlavně jsem se těšil na to, že budu dostávat právě více prostoru na ledě, protože o to mi hlavně jde a vždycky šlo. Některé kluky tady znám odmala, takže je jasný, že i proto jsem se do Paky těšil.

Po příchodu z Vrchlabí jste odehrál svůj první zápas v novopackém dresu proti Jablonci a hned jste otevřel skóre zápasu, jak jste trefu viděl?

Hricák (Tibor Hric) mě krásně našel v útočném pásmu, já se natlačil před bránu a zády k brankáři jsem to zkusil prostrčit mezi vlastníma nohama. Se štěstím puk zapadnul až do brány, ale moc jsem nepočítal, že to až takhle vyjde.

V dalším utkání jste předvedli famózní obrat na ledě Vrchlabí.

Oni jsou trošku někde jinde, ale jakmile začal zápas, tak jsme si řekli, že budeme bojovat, skákat do střel a ono se to povedlo. Musím vyzdvihnout Mahdyho (Michal Mahdal), bez něj bychom to utkání těžko zvládli, protože pochytal spoustu šancí soupeře.

Jak se vám zatím líbí v kabině a celkově hokejové zázemí v Nové Pace?

Určitě parádní. Na nováčka ligy je to super. (pč, vlk)