Horalé po vzoru předchozích lednových zápasů skvěle odstartovali a už v polovině čtvrté minuty pálil tvrdě a hlavně přesně od modré Niko. Domácí hráli první třetinu s velkou chutí a v 10. minutě se jim podařilo ranou zcela volného Nouzy využít přesilovou hru. Když pak na začátku 18. minuty udeřil ve vlastním oslabení Machala, vypadalo to po pondělním koncertu s Frýdkem-Místkem (9:0) na další pohodlné vítězství Východočechů.

Jenže nedávný druholigový rival Stadionu do Vrchlabí nepřijel pouze na výlet a svoji snahu i dobrou formu z posledních duelů demonstroval v prostřední periodě, kdy trefami Kropáčka a Rohana snížil až na 3:2.

V závěrečné části se svěřenci kouče Baďoučka dlouho strachovali o výsledek, pomohla jim ale nedisciplinovanost soupeře. V 54. minutě oslabil hosty na čtyři minuty Kropáček a Vrchlabští nabídnutou výhodu využili uklidňujícím gólem kanonýra Heřmana. Při následném vyloučení Urbana pak Západočeši zkusili power-play, při ní je ale trefou do prázdné branky trestal pohotový Chalupa.

Stadion se desátou výhrou z posledních jedenácti utkání vyšplhal na vedoucí příčku tabulky. Jihlavská Dukla totiž v domácím prostředí podlehla Přerovu 2:4. V sobotu Východočechy čeká těžká zkouška na ledě sedm kol neporažené Třebíče a hned za týden přijde na řadu očekávaná domácí bitva s Kladnem, v jehož dresu by do Vrchlabí měli dorazit i hvězdní Jaromír Jágr či Tomáš Plekanec.

HC Stadion Vrchlabí - HC Baník Sokolov 5:2

Fakta – branky a nahrávky: 4. Niko (Heřman, Nouza), 10. Nouza (Heřman), 18. Machala (Machač), 58. Heřman (Linhart, Pochobradský), 59. Chalupa – 23. Kropáček (T. Rohan, Houdek), 40. T. Rohan (Kverka, Vracovský). Rozhodčí: Čáp, Pilný – Štofa, Beneš. Vyloučení: 6:7, navíc Přindiš (SOK) 10 minut OT. Využití: 2:1. V oslabení: 2:0. Hráno bez diváků. Třetiny: 3:0, 0:2, 2:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Hrádek, J. Moník – Heřman, Pochobradský, Nouza – Machala, Chrtek, Machač – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Chalupa, Herčík.

HC Baník Sokolov: Neužil – J. Pohl, Poizl, Klejna, Houdek, Přindiš, A. Rulík, Benda – Vracovský, Kverka, Rymon – Šik, Vildumetz, M. Kadlec – Švec, T. Rohan, Kropáček – Prymula, Hašek, Jiskra.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): Je škoda, že tu dnes s námi nemohli být naši věrní diváci, protože by viděli, myslím si, pěkné utkání. Měli jsme dobrou první třetinu, ve které se nám povedlo odskočit soupeři na 3:0. V prostřední části jsme zaspali začátek a celou dobu jsme se z toho nemohli vzpamatovat. V té době byl soupeř jednoznačně lepší a nescházelo moc k tomu, aby se po dvou periodách začínalo od nuly. Od třetí periody se náš výkon trošku zlepšil, srovnali jsme hru a jsem hrozně rád, že jsme dvěma góly potvrdili naše vítězství nad velice nepříjemným soupeřem, kterým Sokolov byl. Očekávali jsme to a jen se ta naše očekávání potvrdila.

Tomáš Hamara (HC Baník Sokolov):

Poslední zápasy jsme nedisciplinovaní, nepřipravení na první třetinu, kterou prohrajeme 3:0 a pak je samozřejmě těžké ty zápasy otáčet. I když jsme se přiblížili druhou třetinu, stáhli jsme to na rozdíl jednoho gólu, tak ve třetí třetině není možné, abychom byli čtyřikrát vyloučení. To nás sráží a je to prostě naše nedisciplinovanost. To je všechno a blahopřeji soupeři.

Středeční výsledky – 8. kolo: Vsetín – Slavia Praha 3:2. 9. kolo: Jihlava – Přerov 2:4. 14. kolo: Vrchlabí – Sokolov 5:2, Litoměřice – Frýdek-Místek 4:1. 24. kolo: Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 5:4 po prodloužení, Kadaň – Prostějov 2:9, Šumperk – Třebíč 2:8, Kladno – Poruba 3:2.