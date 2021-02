Na konci ledna doma hokejisté vrchlabského Stadionu přehráli Sokolov (5:2) a poprvé v sezoně se vy-houpli do čela tabulky. Od té doby odehráli svěřenci trenéra Václava Baďoučka další čtyři zápasy, a přesto že ve dvou neuspěli, z pozice lídra je zatím nikdo nesesadil.

Udržet se na prvním místě dokázal nováček Chance ligy i po kompletním programu 28. kola. Do DD Elektromont arény dorazil sympatický tým Benátek nad Jizerou, který v listopadovém 11. dějství dokázal Východočechy na vlastním ledě porazit 2:1.

Jako přes kopírák. Odveta pro horaly

„Nezasloužili jsme si prohrát. Hlavně v první třetině jsme byli lepším týmem. Byla jen škoda, že jsme neproměnili více brankových příležitostí,“ hlásil tehdy po zápase vrchlabský kouč Baďouček.

Dávno před středeční odvetou bylo zřejmé, že ani doma jeho svěřence nečeká snadná úloha. Středočeši v boji o účast v play off potřebují každý bod a svým hodně bruslivým a důrazným stylem jsou nepříjemní pro každého soka.

Potvrdili to i v samotném zápase. Od začátku se hrálo stylem nahoru - dolů a ke smůle favorita to byli hosté, kteří v 8. minutě trefou Dlouhého otevřeli skóre.

„Soupeř hrál podle našich předpokladů, dobře bruslil, byl agresivní v osobních soubojích a snažil se využít brejků, což mu v první třetině, kdy jsme byli lepším týmem a měli několik dobrých příležitostí ke skórování, přineslo vedení 1:0. Ještě v úvodu druhé části hry jsme měli tlak, ale postupem času jsme začali hrát komplikovaně a nervózně,“ hodnotil první polovinu odvetného duelu Václav Baďouček.

Soupeře potopily netradiční góly

Benátečtí byli na dobré cestě za bodovým ziskem, připravily je o něj ale dva ne zcela tradiční góly soupeře.

Nejprve jim ve 42. minutě ujel při vlastní přesilovce Mrňa a sólo zakončil suverénním vyrovnáním na 1:1. Rozhodující gól se zrodil o deset minut později při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Zpoza branky to na gólmana Krále zkusil Matýs a jeho chytrost přinesla Stadionu tři body, které pochopitelně potěšily i Baďoučka.

„Jsem rád, že jsme po zápasové přestávce dobře vykročili do závěru základní části. A to přesto, že se nám úplně nedařilo. O to jsou však získané body cennější,“ doplnil své hodnocení kouč.

To na straně druhé panovalo zklamání. Jak by také ne. Benátečtí zanechali ve Vrchlabí dobrý dojem, zatímco však v úvodním vzájemném duelu se k nim štěstí přiklonilo, tentokrát se usmálo na jejich soupeře.

„Nechci, aby to vyznělo neskromně, ale v utkání jsme byli lepším týmem. Musím říct, že jsme hráli parádní hokej a kluci zaslouží pochvalu. Hraje se ale na branky - soupeř dal dvě, my jen jednu. Samozřejmě nás to mrzí. Dostali jsme gól v naší přesilovce, soupeř tam byl v brejku, vyrovnal na 1:1 a pak ze standardní situace po buly. Dal první šťastný gól a jak říkám, jsme smutní. Kluci však zaslouží pochvalu, i když body nebereme,“ hodnotil utkání trenér poražených Waldemar Jiruš.

Do konce základní části schází odehrát pouhých šest kol. V tom sobotním se vrchlabští hokejisté představí na ledě dalšího protivníka balancujícího na hraně účasti ve vyřazovacích bojích. Duel v Ústí nad Labem startuje v 16 hodin.

Program ve finiši základní části



Sobota 20. 2. Ústí n. L. – Vrchlabí

Středa 24. 2. Vrchlabí – Kadaň

Sobota 27. 2. Sokolov – Vrchlabí

Středa 3. 3. Vrchlabí – Šumperk

Sobota 6. 3. Vrchlabí – Kolín

Pondělí 8. 3. Kladno – Vrchlabí



Tabulka Chance ligy



1. Vrchlabí 28 17 2 1 8 105:65 56

2. Kladno 28 15 3 5 5 98:72 56

3. Přerov 29 13 7 2 7 96:73 55

4. Jihlava 28 13 5 4 6 101:69 53

5. Poruba 28 15 2 2 9 92:69 51

6. Třebíč 28 15 1 4 8 85:72 51

7. Prostějov 28 13 3 2 10 106:83 47

8. Litoměřice 28 12 4 3 9 103:91 47

9. Vsetín 28 13 3 2 10 76:73 47

10. Slavia Praha 29 11 3 4 11 86:85 43

11. Sokolov 27 11 3 2 11 106:90 41

12. Ústí n. L. 28 9 4 4 11 75:87 39

13. Benátky n. J. 28 10 2 4 12 77:88 38

14. Kolín 28 10 2 1 15 81:106 35

15. Havířov 28 9 1 4 14 76:79 33

16. Frýdek-Místek 28 9 1 1 17 75:97 30

17. Šumperk 29 5 1 4 19 74:126 21

18. Kadaň 28 4 2 0 22 67:154 16