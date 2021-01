Nyní je před ním a celým jeho týmem další překážka. Ve středu do DD Elektromont arény přijede pražská Slavia a porazit soka se slavnou historií bude pro vrchlabský Stadion velká motivace.

Patriku, v novém kalendářním roce se váš tým usadil na vlně a s výjimkou domácí odvety proti Vsetínu jen vyhráváte. Jaká je nálada v mužstvu a jak si sérii se spoluhráči užíváte?

Nálada je u nás momentálně moc dobrá. Jak říkáte, jsme po Vánocích na vlně a užíváme si to. Každý by byl rád, kdyby vítězná šňůra pokračovala co nejdéle.

Vy ve Vrchlabí působíte už roky. Mrzí vás, že právě v tomto úspěšném období u toho s vámi nejsou vaši fanoušci. To by byla kulisa v aréně, viďte?

Přesně jak říkáte, atmosféra by podle mě byla výborná. Je velká škoda, že u toho naši skvělí fanoušci nemohou být. Je i škoda, že po postupu do Chance ligy nemohou všem ukázat, že i v první lize by patřili mezi nejlepší. Všichni ale doufáme, že ta šance také pro ně ještě přijde.

Vrchlabští příznivci vám přesto fandí na dálku, zápasy mohou sledovat na hokejka.cz. Máte nějaké ohlasy na vaše výkony od těch nejvěrnějších fans?

Občas se někdo ozve. Samozřejmě s pochvalnými slovy, že hrajeme dobře. Ale nějak širší přehled od fanoušků nemám.

Naposledy jste uspěli v Litoměřicích, kde tým musel na cestě za dvěma body otáčet skóre z 1:3. Patřili Severočeši k těm méně příjemným soupeřům?

Rozhodně patřili k těm nepříjemným. Jsou na tom výborně po všech stránkách a osobně mě i překvapilo, že se jim v probíhajícím ročníku zatím tak nedařilo. Jsem ale přesvědčen, že jde o tým, který bude tabulkou stoupat nahoru. O to víc si můžeme vážit, že jsme je v obou vzájemných soubojích porazili (doma 5:2 – pozn. aut.).

Tím, kdo zápas rozhodl, jste ve statistikách veden vy. Váš úspěch při samostatných nájezdech byl vítěznou trefou. Jak jste nájezd proměnil?

Mám pár kliček, které dělám při nájezdech rád, nicméně tentokrát byl jejich gólman hodně venku z branky. Snažil jsem se proto dostat pukem za něj, abych mohl lépe vystřelit a nakonec se mi to ranou pod horní tyčku i povedlo (usmívá se).

Díky tomu, že gólman Soukup za svá záda žádný pokus soupeřů nepustil, připsal jste si gól v sedmém utkání po sobě. Kdy jste svoji sérii vlastně začal vnímat?

Abych pravdu řekl, nevnímám ji nijak ani teď (smích). Já se nikdy nepovažoval za nějakého střelce. Určitě jsem na sebe nikdy nevyvíjel nějaký tlak, že bych měl v každém utkání střílet góly. Tak to vůbec není.

Připomíná vám střeleckou šňůru kabina nebo snad více pokladník či přítelkyně?

To zase jo, občas se někdo zmíní. Pokladník je naštěstí zatím potichu, to proto, že dosud nešlo o hattrick, který se v tomto ohledu „odměňuje“. Přítelkyni to naopak připomínají ostatní se slovy, že je to určitě její zásluha a co že se mnou dělá (směje se). Protože si doma rád šplhnu, pak potvrzuji, že to samozřejmě její zásluha je.

Shodou okolností jste onu sérii začal v domácím duelu s Litoměřicemi. Nebojíte se, že se vítěznou odvetou pomyslný kruh uzavřel a s ním i vaše skvělá šňůra?

Že bych se měl nějak bát, to určitě ne. Jelikož se nám poslední zápas herně nějak extra nepovedl, budu hlavně rád, když se vrátíme k naší hře a vyhrajeme. No a když tam i mně něco spadne, bude to bonus navíc.

Ve Vrchlabí jste byl vždycky brán za kanonýra. Teď ale pálíte i v Chance lize. Je to zatím vaše nejlepší sezona?

Nevím, zda jsem byl brán za kanonýra. A pokud ano, pak mi to lichotí. Já sám sebe bral vždycky spíš za nahrávače. Asi bych ani neřekl, že je to má nejlepší sezona, hlavně tedy proto, že jsme teprve v polovině. Určitě je ale jednou z těch lepších, jaké jsem zažil.

Na kolik branek si nyní věříte?

Nechci si dávat nějaký střelecký cíl. Znáte to, řeknu patnáct branek a už mi tam nespadne ani jedna. Před sezonou jsem si sám pro sebe přál dvacet kanadských bodů, takže uvidíme, kolik jich nakonec bude (aktuálně jich má Urban 19 za 8 góĺů a 11 asistencí).

Pomáhá vám hodně, že jste s Jiřím Hozákem a Pavlem Mrňou dlouho pohromadě? Přece jen asi od trenérů cítíte velkou důvěru.

Je to tak, hrajeme spolu od začátku sezony, s Pavlem jsem v jednom útoku dokonce už skoro dva roky. Tak nějak vím, co mám od svých dvou věží čekat (směje se). Je to hlavně o nich, že se mi teď střelecky takhle daří. Myslím, že jako lajna jsme si sedli velice dobře.

Oni oba hokejově vyrůstali v pražské Spartě, vy v Liberci. Sledujete společně extraligové dění a špičkujete se třeba při vzájemných soubojích těchto mužstev?

Jo to máte pravdu, oba jsou srdcem sparťani. Však taky každý neúspěch Sparty, ať už hokejové, tak i fotbalové dostávají v kabině sežrat. I já Bílé Tygry pořád sleduji, ale že by bylo v kabině kvůli Liberci nějaké špičkování, to zase ne.

Jistě sledujete i reprezentaci. Jak jste přijal zprávu, že letošní světový šampionát nebude hostit Bělorusko? Je to podle vás správné rozhodnutí IIHF?

Správné rozhodnutí to je určitě. To, co se děje v Bělorusku, nelze akceptovat a líbí se mi přístup mezinárodní hokejové federace, která to sama dala najevo.

Už tuto středu vás čeká pražská Slavia. Ta se dlouho trápila, před víkendem ale vyměnila trenéry a rázem přestřílela Šumperk. Věříte si na soupeře?

Bereme to tak, že do každého zápasu musíme jít s tím, že vyhrajeme. Ve středu tomu nebude jinak. Určitě chceme získat tři body.

Je před vámi zápas, před kterým víte, že případná výhra by vás mohla posunout do čela tabulky. Berete to jako motivaci nebo může být tým více nervózní?

To už tady jednou bylo a zápas se nám nepovedl. Ač si to určitě někdo nemusí myslet, my stále koukáme spíš na příčky pod námi. Jestli se nám ale povede skočit na vedoucí pozici, bude to jen a jen příjemné překvapení.

Prozraďte na závěr tip, jak zápas dopadne a zda se můžeme těšit na pokračování střelecké série Patrika Urbana.

Jak už jsem řekl, vždycky si musíte věřit. Proto jsou mé odpovědi jasné. Věřím ve vítězství za tři body a jeden gól k tomu (úsměv).

Podobná situace už tu byla. V pondělí 11. ledna hostili hokejisté Vrchlabí v Chance lize Vsetín, a jelikož dva v té době nejsilnější celky soutěže pauzírovaly, mohli se horalé případným vítězstvím vyšvihnout na samé čelo tabulky.



Nepovedlo se. Svěřenci kouče Baďoučka duel s Valachy prohráli (dosud jediná porážka v novém roce) a shodou okolností se po výsledku 2:3 dokonce pakovali až na pátou příčku.



Nyní přichází příležitost s pořadovým číslem 2. Vrchlabí hraje doma, vedoucí Poruba a druhá Jihlava míří do hal svých soupeřů. A horalům bude znovu překážkou klub se slavnou minulostí. Tuto středu do DD Elektromont arény přijede o prvoligové body bojovat pražská Slavia - sedminásobný medailista extraligy z období 2003 - 2013, zároveň dvojnásobný šampion (2003, 2008).



Jako tabulkový favorit do zápasu půjdou vrchlabští hokejisté, rozhodně je ale nečeká snadný soupeř. Aktuálně devátý tým soutěže měl výborný vstup do sezony, z úvodních deseti utkání osmkrát zvítězil a chvíli se vyhříval na druhé příčce. Vyhrál na ledě Kladna, Jihlavy i Poruby!



Na přelomu roku se však mužstvu přestalo dařit a po týden starém debaklu (0:7) v hale Sokolova vedení klubu odvolalo trenérskou dvojici Štrba - Doležal. Tým dočasně převzali Jiří Veber s Pavlem Kolaříkem a pod jejich velením sešívaní v sobotu přestříleli Šumperk 9:5.



Přivezou si Pražané střeleckou formu i do brány Krkonoš? O tom se budou moci příznivci Stadionu přesvědčit od 16 hodin, kdy atraktivní bitva odstartuje.