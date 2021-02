/FOTO/ Středeční televizní šlágr hokejové Chance ligy svojí úrovní ukázal, že Vrchlabí i Kladno patří právem na špičku tabulky. Šťastnější po jeho skončení byl tým domácích horalů, který zvítězil 4:2. Nejen o příčinách porážky po utkání hovořil Tomáš Plekanec, kapitán kladenských Rytířů.

Hokejová Chance liga: HC Stadion Vrchlabí - Rytíři Kladno. | Foto: Anton Martinec

1. o posledních zápasech s týmy ze špičky tabulky:

„My se spíš koukáme na sebe. Máme samozřejmě co zlepšovat. Je to hlavně otázka dávání gólů, máme celkem hodně střel, ale branek dáváme v těchto zápasech málo a to nás stojí body.“