Vrchlabským hokejistům se ve vyřazovací části jako první do cesty postavil atraktivní soupeř a asi nikdo nepochybuje o tom, že minimálně v DD Elektromont aréně by za normálních okolností bylo na oba domácí zápasy proti Vsetínu vyprodáno.

Leč série se bohužel hraje bez diváků a příznivci Stadionu tak mají možnost hokejovou řež sledovat pouze přes živé internetové přenosy.

Kdo tak činí, je zatím svědkem nesmlouvavé bitvy.

Už úvodní minuty prvního zápasy naznačily, že si oba soupeři na ledě nic nedarují. Spousta osobních soubojů, provokace, dohrávání u mantinelů i v brankovišti. Přesně to jsou znaky play off.

Po dvou zápasech je série vyrovnaná a asi obě strany se zatím shodnou, že stav 1:1 je naprosto zasloužený. První zápas nabídl otevřenější hokej a hladovější Východočeši jej v prodloužení dokázali získat na svou stranu přesilovkovou trefou Urbana.

V odvetě se domácí proti obraně soupeře střelecky prosadit nedokázali. Branku zavřel gólman Málek a před stěhováním série na Valašsko je teď vše otevřené.

1. zápas: Vrchlabí - Vsetín 4:3 po prodloužení

Fakta – branky a nahrávky: 6. Mrňa (Niko, Hozák), 20. Machač (Oliva, Matýs), 38. Mrňa (Kajínek), 66. Urban (Nouza, Heřman) – 23. R. Půček (Kucharczyk, Štach), 24. Březina (Gorčík, Pechanec), 39. Berger (Štach, Přikryl). Rozhodčí: Jechoutek, Květoň – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 6:7, navíc Matýs (VR) 10 minut OT. Využití: 1:0. Hráno bez diváků. Třetiny: 2:0, 1:3, 0:0 – 1:0. Stav série: 1:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Kynčl, Jirků, Blažej – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, Matýs, Chalupa – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník, Zeman, Koffer.

VHK Robe Vsetín: Gába – Smetana, Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček, Kudělka, Štach, Bartko – Březina, Pechanec, Gorčík – Berger, Přikryl, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk, M. Lang – Hořanský, Babka, Vítek.

Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): „První třetina byla jednoznačně v naší režii a nebýt naší ztráty koncentrace v úvodu druhé části hry, mohlo mít utkání zcela jednoznačný průběh. Důležitým momentem zápasu bylo to, že jsme bez problémů ubránili dlouhé dvojnásobné oslabení.“

Roman Stantien (VHK Robe Vsetín): „Soupeř šel v prodloužení víc naproti vítězství, byl agresivnější v přístupu. My jsme se v obranném pásmu bohužel dopustili faulu. V play off rozhodují přesilové hry. My jsme neproměnili tu dvojnásobnou pět na tři a soupeř jednu svou využil, čímž rozhodl o vítězství.“

2. zápas: Vrchlabí - Vsetín 0:2

Fakta – branky a nahrávky: 3. A. Zeman (R. Vlach), 42. A. Zeman. Rozhodčí: Doležal, Ondráček – Maštalíř, Polák. Vyloučení: 14:13, navíc Heřman (Vrchlabí) 10 min. OT a 5 min. + OK. Využití: 0:1. Hráno bez diváků. Třetiny: 0:1, 0:0, 0:1. Stav série: 1:1.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Kynčl, Jirků, T. Jelínek – Heřman, Matýs, Nouza – Koffer, Chalupa, Machač – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník, Chrtek, Zeman.

VHK Robe Vsetín: Málek – Smetana, Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček, Kudělka, Štach, Bartko – Březina, Pechanec, Gorčík – Berger, R. Vlach, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk, Klímek – Hořanský, Babka, Vítek.

Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): „Bohužel jsme utkání nevládli. Nepodařilo se nám překonat hostujícího brankáře a bez gólu se vyhrát nedá, což je asi každému jasné. V utkání bylo plno emocí, které musíme pro příště ukrotit, ale musím podotknout, že ne všichni aktéři tohoto utkání podali profesionální výkon.“

Roman Stantien (VHK Robe Vsetín): „Byl to bojovný zápas, opravdu spíš boj než hokej. Stále se trápíme v přesilových hrách, mohli jsme rozhodnout už ve druhé třetině. Naši kluci se však dokázali srovnat s nepříjemnou hrou soupeře a důležité je pro nás vítězství. Série je srovnaná a jsme rádi, že se vracíme domů za stavu 1:1.“

Vyrovnáno! Vsetín našel odpověď



Za nerozhodného stavu se na Valašsko stěhuje čtvrtfinálová série play off Chance ligy, v níž od pátku na ostří nože bojují hokejisté Vrchlabí se srdnatým soupeřem ze Vsetína. Oba rivalové se do bitvy o účast v semifinále pustili s pořádnou vervou a v DD Elektromont aréně byly po úvodní dva hrací dny k vidění souboje, v nichž si soupeři nic nedarovali. První zápas vyhráli domácí hráči 4:3 po prodloužení, když vítěznou branku zaznamenal útočník Urban. V odvetě byli preciznější hosté a dvěma trefami Zemana zvítězili 2:0. Série pokračuje v úterý a ve středu na ledě Vsetína.