Do brány Krkonoš dorazí Dukla Jihlava a pro svěřence Václava Baďoučka půjde o jedno z nejprestižnějších měření sil v sezoně. V sestavě horalů by neměl chybět útočník s devítkou na zádech Matouš Kratochvil (25). Šikovný forward v klubu působí v rámci vrchlabské spolupráce s Dynamem Pardubice a poté, co ve středu vstřelil dvě branky do ústecké sítě, budou na jeho střelecké schopnosti jistě spoluhráči spoléhat i tentokrát.

Matouši, ve středu jste docílili zatím nejvyššího vítězství v sezoně. Úplně hladce se ale nerodilo, viďte?

Nebylo to vůbec jednoduché. První třetinu jsme nehráli to, co jsme úplně chtěli, bylo tam hodně zbytečných faulů. Ale musím říct, že od druhé třetiny jsme zabrali, pomohlo nám, že jsme dali tři góly a třetí část už jsme si to pohlídali a přidali další tři branky. Samozřejmě velká pochvala patří našemu gólmanovi, který nás podržel.

Zápas byl hlavně o produktivitě obou mužstev. A právě vy jste se trefil hned dvakrát. Jak byste obě akce popsal?

První akce vznikla, když šel soupeř střídat a nechali mě úplně samotného na útočné modré. Já jsem ani neklepal o led, aby si mě nevšimli a jenom jsem tak doufal, že mě David Kajínek co nejdříve uvidí. Dopadlo to dobře, nahrávku jsem dostal a pak už jsem jel z levé strany, kdy jsem si to hodil do bekhendu a zasunul mezi betony. Druhá branka, to byla střela od modré, kdy gólman puk vyrazil pod sebe a tam jsem si ho jen vzal a dával už do prázdné.

Byl to i pro vás osobně nejpovedenější zápas v sezoně?

No ona ta sezona co se týče zápasů není zatím tak dlouhá, takže je to tak, tenhle zápas byl asi ten nejvíc povedený (usmívá se).

Na nějaké oslavy není moc času. Už tuto sobotu doma přivítáte Jihlavu. Slavný klub, těšíte se víc než obvykle?

Já se vždy těším na jakýkoliv zápas, tím spíš v téhle době. Na Jihlavu samozřejmě ještě víc, jelikož je to jedno z nejkvalitnějších mužstev v soutěži a proti takovým se mi hrálo vždycky dobře.

Dukla je v tabulce druhá, neskrývá ambice. Výhrou se jí ale můžete přiblížit na rozdíl pěti bodů. Je vítězství podle vás ve vašich silách?

Jak jsem zmínil, Jihlava je kvalitní soupeř. Přesto věřím, že když si budeme plnit na ledě každý co máme, a někdo tam přidá i nějaký ten gól, pak uspějeme.

Vy ve Vrchlabí působíte v rámci spolupráce pardubického Dynama se Stadionem. Jak se vám v Krkonoších líbí a jste rád za šanci, která vám dopřává větší herní vytížení?

Musím říct, že tady je krásně. Sice je tady strašná zima, ale tu já mám rád (směje se). Škoda jen, že v téhle situaci, co nastala, je vše zavřené. Jinak se mi ale ve Vrchlabí líbí a rozhodně jsem rád za to, že tu dostávám tolik prostoru na ledě.

Věříte, že vám kvalitní výkony v Chance lize mohou otevřít dveře do extraligy, ve které už máte taky něco odehráno?

Tady vám snad bude stačit stručná odpověď. Ano, určitě v to věřím.

V sezoně jste zatím skóroval třikrát, jednou na ledě rodného Přerova. Bylo to pro vás v říjnu hodně specifický duel? A jak často se momentálně dostáváte domů?

Hrát proti Přerovu pro mě bylo hodně zvláštní. Všechny kluky tam znám, nechybělo ani nějaké to popichovaní na ledě, ale vše v dobrém. Momentálně se domů moc nedostanu, ale na tenhle víkend za mnou přijede přítelkyně. Jsem pochopitelně rád za to, že když nemohu já za ní, přijede ona za mnou.

Když vás uvidí i na ledě, bude sledovat číslo 9. Máte nějaký důvod, proč jste si jej ve Vrchlabí vybral?

Já jsem v průběhu své kariéry nosil čísla tři. Byla to devítka, třináctka a šestadevadesátka. Tu v našem týmu má ale Heřmi (Martin Heřman - pozn. aut.), tak jsem zvolil číslo devět, se kterým jsem hrával jako malý kluk.

V jaký výsledek proti Jihlavě věříte a mrzí vás hodně, že se nemůžete opřít o podporu jindy skvělého vrchlabského publika?

Netroufám si říkat, jak ten zápas dopadne, a kolik to bude. Chci prostě vyhrát a jestli to bude 1:0, tak ať. Je velká škoda, že lidi nemohou na zimák přijít a podpořit nás. Přece jen je to vždy náš šestý hráč. V zápasech jsou chvíle, kdy fanoušky potřebujeme, aby nás povzbudili. Snad to všechno brzy dobře dopadne a uvidíme se zase všichni na stadionu.