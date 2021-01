Vrchlabské hráče čekal souboj toho druhého proti Vsetínu. Oba soupeři se potkali rámci sobotního 19. dějství a ze tří bodů se po vítězství 4:2 radovali Východočeši. Odveta však vyšla o mnoho lépe soupeři, který položil základ svému úspěchu v první třetině, kterou v DD Elektromont aréně ovládl rozdílem tří branek.

Domácí se gólově prosadili až pět minut před koncem, kdy při vlastním oslabení potvrdil skvělou střeleckou formu z úvodu roku parádní individuální akcí Urban. Minutu po něm se prosadil dorážkou Matýs a o dramatickou koncovku bylo postaráno.

Vrchlabští, pokropeni živou vodou, však již v závěrečném náporu podpořeném krátkou power-play vyrovnat nestihli a přišli tak o výjimečnou možnost vyšvihnout se do čela jinak vyrovnané tabulky.

Vrchlabí - Vsetín 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Fakta – branky a asistence: 55. Urban, 56. Matýs (Jirků) – 13. Vítek (Šilhavý, Hořanský), 16. Pechanec (Gorčík), 20. Půček (Klímek, Kucharczyk). Rozhodčí: Wagner, Barek – Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 4:6, navíc Nouza (VRC) 10 minut OT - Vlach (VSE) 5 minut + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Hráno bez diváků.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (21. Štěpánek) – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Bučko, J. Moník – Heřman, Matýs, Nouza – Machač, Zeman, Machala – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Chrtek, Chalupa.

VHK Robe Vsetín: Málek – Smetana, Jenáček, Hryciow, Bartko, Ondračka, Štach, Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Klímek, Kucharczyk, Půček – A. Zeman, R. Vlach, L. Bednář – Hořanský, Šilhavý, Vítek.

Svěřenci kouče Baďoučka plánovali vítězstvím nad Vsetínem za prvé potvrdit sobotní výhru z jeho ledu, za druhé přidat pátý tříbodový zisk v řadě a za třetí využít zápasové pauzy Jihlavy s Porubou a přeskočit oba rivaly v čele tabulky.

Leč ani jeden cíl se nezdařil. Úvodní minuty sice ještě patřily domácímu celku. Už ve 22. vteřině neproměnil trestné střílení Nouza. Při přesilové hře byl nejvíc aktivní Matýs, překonat gólmana Málka nedokázal ani v přímém souboji Urban.

Udeřilo tak na straně druhé. V čase 12:05 přihrával do předbrankového prostoru hostující Šilhavý, Linhart byl pozdě u volného Vítka a ten pohotově propasíroval puk za záda Soukupa – 0:1. Za necelé dvě minuty nabídl Valachům početní výhodu krosčekující Zeman, a když ránu Pechance pod svým tělem strážce domácí branky neudržel, vedli Vsetínští rozdílem dvou gólů.

Ještě hůře bylo horalům ve finiši úvodní části. Přečíslení tří na dva ukázkově vyřešilo trio Kucharczyk – Klímek – Půček a posledně jmenovaný trefou do šatny zvyšoval už na 0:3.

V nástupu do periody prostřední mohl snížit Heřman, místo zakončení ale v samostatném úniku hledal vedle sebe Matýse, jenž v tísni nezakončil. To už stál ve vrchlabské brance Štěpánek, který vystřídal jedničku Soukupa.

Posléze skončil duel také pro hostujícího Romana Vlacha, který za bodnutí špičkou hole inkasoval trest na pět minut a do konce utkání. Po dalším faulu Klímka Stadion nevyužil ani dvouminutovou přesilovku pěti proti třem!

Šance se pak dlouho střídaly na obou stranách, další změna stavu ale ne a ne přijít. Až na konci 55. minuty se skvělým sólem přes celé kluziště prosadil Urban a ve vlastním oslabení přece jen vykřesal Vrchlabským naději na zvrat.

Tu umocnil za dalších 70 sekund Matýs dorážející puk do sítě po průniku kapitána Jirků. Velkou šanci na vyrovnání ještě nevyužil Machač, ale pak už domácí další gól přidat nedokázali a dobře hrajícímu soupeři podlehli nejtěsnějším možným rozdílem.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček, HC Stadion Vrchlabí: Tohle byl pro nás jeden z těch horších dnů, které v hokeji také přichází. První třetinu jsme prohráli 0:3, ale kdybychom v úvodu proměnili trestné střílení nebo využili šancí, které jsme tam na skórování měli, troufnu si říct, že to mohlo být klidně i obráceně. Bohužel, šance jsme nevyužili, spadli nám tam dva nešťastné góly a soupeř odskočil do tříbrankového vedení, které proti takhle kvalitnímu soupeři už bylo dost fatální. Nám úplně nevyšla druhá třetina, začali jsme tam sólovat, což byla z naší strany taková křeč. Oceňuji ale, že se kluci o ten alespoň jeden bod prali do poslední minuty. Nescházelo moc a mohli jsme ho získat.

Jan Srdínko, VHK ROBE Vsetín: Jsme moc rádi za tři body. Zápas nebyl úplně snadný, soupeř měl zpočátku v prvních střídáních několik šancí, naštěstí nás podržel gólman Málek. Troufnu si říct, že podal v bráně excelentní výkon. To byl klíč k úspěchu celého našeho mančaftu. Jinak jsme měli zápas pod kontrolou, ale byla škoda, že jsme tam měli krátký výpadek a ze stavu 0:3, bylo rázem 2:3. Pustili jsme soupeře zbytečně do zápasu a zase jen díky výbornému Málkovi v bráně se nám podařilo utkání odehrát za tři body.