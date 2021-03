Velký den pro vrchlabský hokej je tu. Úvodními duely v pátek večer odstartuje čtvrtfinále play off Chance ligy a ve hře v této fázi soutěže budou znovu po deseti letech také hokejisté z východu Čech.

Horalům dosavadní vývoj sezony přihrál do cesty vysoce atraktivního soupeře. Ač Vsetín už dlouhá léta nesbírá jeden titul za druhým a jeho sláva přece jen sahá hodně dozadu, přesto zůstávají souboje s valašským klubem prestižní záležitostí.

Nejinak tomu bude v dnes začínajícím čtvrtfinále. V základní části na sebe oba soupeři narazili dvakrát během pouhých tří dnů. Nyní odehrají minimálně čtyři souboje v rozmezí šesti večerů.

Favorita v této sérii nehledejte. Před sezonou by jím byl jednoznačně Vsetín, svými výsledky v základní části si zase vysoký kredit vysloužili svěřenci trenéra Václava Baďoučka, kteří se dokonce na čas usadili v čele tabulky, aby nakonec s přehledem uhájili vysněnou čtyřku, zaručující přímou účast ve čtvrtfinále.

„Byli jsme rádi, že jsme nemuseli do předkola. Výhodu vidím hlavně v tom, že jsme dostali možnost v klidu potrénovat a připravit se na náročná utkání, která nás ve vyřazovací části čekají. Že jsme se vyhnuli předkolu je dobré i proti, že každý zápas navíc může v konečném součtu hrát roli,“ pochvaloval si přímou účast mezi nejlepší osmičkou šéf vrchlabské lavičky.

Nyní Baďoučka a jeho tým čekají vyřazovací boje a každý člen kádru si je vědom, že Východočechům dnes startuje úplně nová soutěž.

„Je to přesně tak. Každý zápas play off je velkou výzvou. Naši hráči v něm teď mají šanci dokázat, že to, jak vysoko jsme se v tabulce po celou dobu pohybovali, nebyla náhoda, ale výsledek jejich celoroční práce. Vždycky svému týmu věřím a jsem přesvědčený, že i kluci mají dostatek sebedůvěry,“ vyslovil Václav Baďouček důvěru mužstvu, které v pátek proti Vsetínu povede potřetí v sezoně.

Dosud mají rivalové vzájemnou bilanci vyrovnanou.

Chance liga - čtvrtfinále play off



1. ZÁPASY – pátek 19. března, 17.00: Přerov – Poruba. 17.30: Jihlava – Litoměřice, Vrchlabí – Vsetín. 18.00: Kladno – Slavia Praha.



2. ZÁPASY – sobota 20. března, 17.00: Přerov – Poruba. 17.30: Jihlava – Litoměřice, Vrchlabí – Vsetín. 18.00: Kladno – Slavia Praha.



3. ZÁPASY – úterý 23. března, 17.00: Slavia Praha – Kladno, Litoměřice – Jihlava. 17.30: Vsetín – Vrchlabí, Poruba – Přerov.



4. ZÁPASY – středa 24. března, 17.00: Slavia Praha – Kladno, Litoměřice – Jihlava. 17.30: Vsetín – Vrchlabí, Poruba – Přerov.