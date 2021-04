Kouč Václav Baďouček prostě neměl týmu co vytknout. Proč taky. Vždyť hráči především v nedělní derniéře sezony nechali na ledě všechno. Rvali se, bojovali, i přes herní převahu soupeře se dlouho nehodlali vzdát. Přesto padli a k postupu mohli gratulovat šťastnějšímu soupeři.

Stejně tak jejich devětapadesátiletý kouč, sám bývalý výborný hokejista a mimo jiné i mládežnický reprezentant, vicemistr světa do 20 let.

Trenére, jak se vám spalo po závěrečném utkání této nevšední a pro vás úspěšné sezony?

No upřímně, spát jsem tedy šel pozdě, protože jsme do Vrchlabí přijeli někdy po třetí hodině. Samozřejmě tam bylo zklamání, což je normální, když prohrajete poslední zápas v sezoně. Já jsem ale přesvědčen, že se náš tým nemá za co stydět. Proti silnému soupeři jsme sehráli vyrovnanou sérii a snad jsme sobě i lidem okolo hokeje potvrdili, že naše umístění po dlouhodobé části nebylo náhodné.

Závěrečný duel byl pravým vyvrcholením celého čtvrtfinále, souhlasíte?

Určitě. Byl to naprosto vyrovnaný zápas, ve kterém jsme měli chvilku navrch my, chvíli zase soupeř. Rozhodnout muselo prodloužení, dokonce až druhé. My jsme v průběhu utkání bohužel přišli o Davida Kajínka a Michala Machače, a jelikož se musela stáhnout sestava, síly ubývaly rychleji. Bylo to na hře znát. Vsetínští získávali převahu a ona chybička, na jakou se čekalo, přišla na naší straně. Šťastnější byl soupeř.

Hráči se vydali ze všech sil. Cítil jste snad na nich na přelomu prvního a druhého prodloužení, že už takříkajíc melou z posledního?

Až tak bych to úplně neřekl, ale ta únava na našem týmu samozřejmě byla patrná. Přesto bylo vidět obrovské odhodlání ten zápas uhrát a vrátit ještě jednou sérii do Vrchlabí. Zklamání po třetím obdrženém gólu bylo u všech kluků obrovské.

Čtvrtfinále play off Chance ligy



1. zápas: Vrchlabí - Vsetín 4:3p

2. zápas: Vrchlabí - Vsetín 0:2

3. zápas: Vsetín - Vrchlabí 5:2

4. zápas: Vsetín - Vrchlabí 3:1

5. zápas: Vrchlabí - Vsetín 6:2

6. zápas: Vsetín - Vrchlabí 3:2p



Konečný stav 4:2 pro Vsetín

Padli jste trefou z 91. minuty. Účastnil jste se někdy v kariéře, ať už hráčské nebo trenérské, delšího zápasu?

Já rozhodně ne. Jako hráč jsem tak dlouhý zápas ani zažít nemohl, jelikož to pravidlo je tu krátce. Poprvé mě ale takhle dlouhý duel potkal i jako trenéra.

Šestý zápas přenášely kamery České televize. Jakou si podle vás Chance liga udělala tímto kláním u diváků reklamu?

Utkání rozhodně mělo svoji kvalitu. Zasloužila se o to obě mužstva, přispěl jistě i dramatický průběh celého duelu a vlastně i vývoj série. Společně se soupeřem jsme televizním divákům předvedli, že Chance liga není žádnou podřadnou soutěží, byla to pro ni podle mého názoru velmi dobrá prezentace.

Jak už jste zmínil na pozápasové tiskovce, po skončení duelu jste hráčům poděkoval. Co přesně jste jim řekl a jaká byla jejich odezva?

Asi vám nedokážu zopakovat přesná slova, ale určitě jsem jim hlavně poděkoval. Poděkoval za přístup k play off, zároveň ale i za výkony v celém průběhu této sezony. Především zaznělo slovo respekt. Chovám totiž respekt k hráčům za to, jak se vydali, jak bojovali pro tým. Pro mladé kluky z Pardubic to bylo první play off v dospělé kategorii, velký zážitek i pro hráče, kteří jsou s námi ve Vrchlabí už déle. Mužstvo to zvládlo se ctí a já mu za to ještě jednou děkuji.

Valaši vyhráli 4:2 na zápasy. Kde se podle vás série lámala, které momenty ji pomohly rozhodnout?

Asi bych nehledal nějaké konkrétní momenty. Rozhodnout pomohla větší zkušenost soupeře a širší kádr Vsetína, který měl pořád kam sáhnout. My už žádné jiné čerstvé hráče neměli. Vsetínští projevili také větší důraz v brankovišti. Osobně mě mrzí druhé utkání. To bylo poznamenané tím, jak jej rozhodčí vedli. Poměr vyloučených 14:13 zápasu uškodil, hru hodně poznamenal. To ale neberte jako nějakou výmluvu. My zápas prohráli a bohužel tímhle výsledkem ztratili výhodu domácího prostředí.

Celá série byla divácky velmi atraktivní. Se soupeři jste si nic nedarovali. Co jste si následně stihl říct s trenéry či hráči Vsetína?

Jak my trenéři, tak i kluci si navzájem gratulovali. Popřáli jsme Vsetínským, ať se jim ve zbytku play off daří. Pár kluků z jejich mužstva jsem v roli trenéra potkal už dříve, poděkoval jsem jim za výkony a vše proběhlo v klidu.I soupeř vyzdvihl naši hru, celou sérii pochválil, takže to po porážce bylo takové malé pohlazení (usmívá se).

Vy jste se po čtvrtém a pátém duelu nebál projevit na tiskové konferenci, kde jste za nepříznivého stavu zval na zápasy, o jejichž konání ještě ani nebylo rozhodnuto. Byla to strategie nebo spíš rýpání do strany soupeře?

(směje se) Bral jsem to, přesně jak říkáte, vyloženě jako takové menší rejpání. Sám jsem našim hráčům i říkal: Vy hrajte hokej a tyhle věci nechte na mě. Zkusil jsem dělat práci okolo, soupeře trošku popíchnout. Když jsem pak viděl, co to způsobilo na sociálních sítích, byl jsem rád, že tahle slova dopadla na úrodnou půdu. Samozřejmě šlo ale jen o jisté odlehčení a zábavu.

Zdroj: Anton Martinec

Při nočním návratu do Vrchlabí vám milé přivítání připravili vrchlabští Supras. Jak se vám líbila ohnivá show a překvapili vás tím vytrvalí fandové Stadionu?

My o tom tak trochu už věděli. Jirka Jakubec nás upozorňoval, že se něco chystá a za sebe mohu říct, že to bylo fantastický. Už jsem říkal několikrát, jak velká je škoda, že u téhle sezony nemohli být vrchlabští fanoušci v hale s námi. My jejich podporu vnímali, i když nám fandili jen od televize nebo u internetových přenosů. Za jejich přivítání jsme jim vděční. Sám jsem si jejich produkci natočil a budu to mít schované.

Ve Vrchlabí jste dokroutil třetí sezonu v řadě. Jste připraven u týmu pokračovat?

Připraven jsem. Ve středu máme sezení s vedením klubu, ve čtvrtek pak oficiální zakončení sezony. Určitě se toto téma bude probírat.

Kam myslíte, že by to v play off mohl Vsetín dotáhnout a který z hráčů soupeře na vás udělal největší dojem?

Zatím se neví, s kým budou v semifinále hrát. Pokud narazí na Porubu, pak bych osobně favorizoval ji. Kdyby šli na Jihlavu, pak si myslím, že by mohla být Dukla unavená z dlouhé série a pro Vsetín by to byla výhoda. A co se týče hráčů, tak přes svůj věk byl výborný Radim Kucharczyk, na němž byla vidět obrovská zkušenost. Určitě se mi líbil Vlach, na nás se dařilo Klímkovi a skvěle chytal mladý klučina Málek. Zapomenout nelze ani na Honzu Bergera, jenž byl hodně znát v brankovišti a předvedl, že pro play off je ideálním hokejistou.

Vám sezona skončila, play off dvou nejvyšších soutěží však pokračuje. Koho tipujete na postup do extraligy a koho na extraligový titul?

Na postup do extraligy vidím Kladno, myslím, že to tak dopadne. V nejvyšší soutěži si netroufám tipovat. Mužstva jsou zde hodně kvalitní, půjde o dvě vyrovnané semifinálové série. Tak nějak nejvíc mi to ale vychází na Třinec.

Sestava vicemistrů světa do dvaceti let z roku 1982



Brankáři: Václav Fürbacher, Peter Harazim



Obránci: Václav Baďouček, Karel Soudek, Mojmír Božík, Petr Kasík, Antonín Stavjaňa, František Musil



Útočníci: Jiří Dudáček, Vladimír Růžička, Milan Eberle, Rostislav Vlach, Vladimír Svitek, Kamil Přecechtěl, Ivan Dornič, Ludvík Kopecký, Petr Rosol, Tomáš Jelínek, Jaroslav Hauer, Pavel Prorok.