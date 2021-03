Bez řady opor zajížděli v pondělí hokejisté vrchlabského Stadionu k derniéře dlouhodobé části Chance ligy na led Kladna. Jelikož svým největším hvězdám dal volno i domácí klub, stalo se utkání 34. kola představením hned několika hráčů juniorského věku.

V dresu Východočechů si tak odbyli premiérový ligový start pardubický talent Radek Šír a vrchlabský odchovanec Radim Šlaicher. Oba borci do zápasu šli s letošní nulovou herní praxí v dospělém hokeji a souboj s vítězem základní části tak pro ně nebyl vůbec snadný.

Potvrzují to slova osmnáctiletého Šlaichera, jenž se ve třetí formaci zařadil mezi mnohem zkušenější útočníky Jiřího Hozáka a Pavla Mrňu. Zajímavý duel ovládli Středočeši výsledkem 6:1.

Radime, jak vás překvapilo a potěšilo povolání do vrchlabského týmu? Přece jen to bylo poprvé v sezoně.

Nominace na zápas mě překvapila samozřejmě hodně, zvlášť když jsem se o ní dozvěděl až ráno před utkáním, když mě v devět hodin probudil telefon od trenéra (usmívá se). Popravdě už jsem moc nečekal, že si v této sezoně ještě zahraju. Bylo to příjemné probuzení.

Pro vás to byl první zápas po strašně dlouhé době. Jak jste se vůbec připravoval od října, kdy mají amatérské soutěže stopku?

Neměl jsem jinou možnost než se připravovat individuálně. Nic ideálního, ale bohužel doba je taková jaká je.

Kdy jste vlastně odehrál svůj poslední zápas mezi dospělými? Hádám, že to bylo ještě v minulé sezoně.

Je to tak, poslední zápas za muže byl v minulém ročníku. V této sezoně jsem ale hrál za juniorku a naposledy to bylo někdy v září. Byla to pořádně dlouhá pauza, ale co se dá dělat.

Z hokejové „dovolené“ tedy rovnou na Kladno. Věřil jste před dnem zápasu, že si zahrajete mimo jiné i proti Jágrovi s Plekancem?

Na to vlastně ani nebyl čas, protože už ráno jsem věděl, že oba hrát nebudou. Chvilku mě to mrzelo, ale nakonec jsem byl rád, že si v téhle době můžu vůbec zahrát proti komukoliv.

I bez nich svých největších es Kladenští ukázali svou sílu. V čem byli podle vás v zápase lepším týmem?

My jsme především dělali v obraně hrozně moc chyb a takové mužstvo, jako je Kladno, dokáže každou takovou chybu potrestat. Nebýt Sukyho (vrchlabský gólman Jakub Soukup - pozn. aut.), byl výsledek ještě horší. Já osobně jsem v obraně udělal spousty chyb, čehož si jsem dostatečně vědom. Je to hlavní věc, kterou musím zlepšit.

Předkolo play off Chance ligy startuje ve čtvrtek 11. března duely Vsetín - Ústí nad Labem, Poruba - Prostějov, Litoměřice - Sokolov a Třebíč - Slavia Praha.



První čtvrtfinálové utkání odehraje HC Stadion Vrchlabí na domácím ledě v pátek 19. března. Soupeř vzejde z předkola. Jisté je, že pokud Vsetín zvládne sérii s Ústím, stane se čtvrtfinálovým soupeřem Východočechů.

Jak trenéři hodnotili váš pondělní výkon a cítil jste na sobě při zápase hodně tu dlouhou pauzu?

Cítil jsem se hrozně. Mít po tak dlouhé pauze zápas na Kladně je těžké. Já si byl svých chyb vědom, takže mi trenér nic extra neříkal. Na ledě jsem byl u třech obdržených branek, takže hodnotit můj výkon vlastně nijak ani nemusel.

Kádr Stadionu se zdá být dostatečně široký. Přesto, je ve vás naděje, že by kouč ještě mohl zavolat?

Všechno se odvíjí od pardubického áčka. Pokud si stáhnou ještě nějaké hráče, tak tu pro mě šance je. V play off ale rozhodně nebude prostor na takové chyby, takže by v sestavě musela být opravdu velká díra.

Budete se tedy dál individuálně připravovat jako by měl telefon znovu zazvonit?

Teď už se budu připravovat s áčkem na ledě.

Ve Vrchlabí jste několik zápasů letos viděl. Který soupeř na vás udělal nejlepší dojem? A považujete Kladno za největšího favorita na postup do extraligy?

Kladno je určitě velkým favoritem na postup. Ale těch týmů tam je letos více. Mně osobně se líbí Přerov a myslím si, že ve vyřazovací části dojdou hodně daleko.

Kam myslíte, že by to mohlo dotáhnout Vrchlabí a je pro vás překvapením čtvrtá příčka po základní části?

Překvapení to je asi pro každého. Sám doufám, že v play off dojdeme co nejdál. Mohu jen potvrdit, že kluci si v kabině nepřipouští, že by měli vypadnout hned na úvod ve čtvrtfinále. Někteří možná myslí i na víc než semifinále.

Play off mimo jiné startuje také v extralize. Komu v ní fandíte a koho zde považujete za největšího favorita na titul?

Přeji to Pardubicím, ale největším favoritem pro mě je pražská Sparta. Ta má letos opravdu hodně silný kádr, což potvrdila už během základní části.