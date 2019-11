V tom osmnáctém se v sobotu podruhé v sezoně potkají celky ze Dvora Králové nad Labem a Trutnova (17.00).

Zeměpisně nejblíž k sobě v soutěži mají severočeské kluby z Mostu a Bíliny (15 kilometrů). Hned na druhém místě jsou v tomto ohledu ale právě sobotní soupeři. Prestiž zápasu navyšuje také fakt, že v obou kádrech najdeme řadu hráčů, kteří v minulosti oblékali i dres sobotního soka.

Jedním z nich je gólman Rodosu Josef Čáp, jenž se na podkrkonošské derby těší.

„Pro mě je to asi nejvyhecovanější zápas. Ale celkově jsou všechny duely proti Vrchlabí a Trutnovu v této soutěži nejvíc. Tak nějak společně. Tyhle týmy mají sílu a člověk se proti nim chce předvést. V sobotu budeme chtít jednoznačně Trutnov porazit,“ vzkazuje dvorská opora a dodává:

„Všední zápas to pro nás rozhodně nebude. Připravíme se na něj a budeme chtít všichni podat ten nejlepší možný výkon.

Konkurentem Čápa v derby by měla být trutnovská jednička Patrik Ašenbrenner. A jak on vidí sobotní bitvu?

„Ani my tenhle zápas nebereme jako obyčejné utkání. Je to derby a my navíc soupeři máme co vracet. Myslím si, že to bude dobré utkání, ale pro nás zároveň těžké. Protože ve Dvoře je to vždycky těžké,“ říká gólman.

Výkonnostně letos v Krkonoších jasně vládne Vrchlabí. V sázce tak v sobotu bude pomyslné druhé místo za ambiciózním rivalem.