Hokejisté Nové Paky drželi s Mosteckými Lvy dlouho remízový stav 1:1, ve třetí třetině se však prosadili pouze domácí borci a rozhodli o svém vítězství v poměru 3:1. Hráli i další týmy z regionu. Trutnov doma za každou cenu potřeboval porazit poslední Bílinu, zvládl to ale po boji a výsledku 3:2. Rozdílem jediné branky vyhráli také hokejisté Dvora Králové nad Labem, jimž se museli sklonit hráči Jablonce nad Nisou (5:4). Vrchlabí vyhrálo na ledě Řisut 7:4.

Mostečtí Lvi - Nová Paka 3:1

Nová Paka prohrávala v Litvínově, kam bylo utkání kvůli technickým problémům přesunuto, od 16. minuty, kdy se v přesilové hře prosadil domácí Mical. Vyrovnání přišlo až v druhé třetině, to zařídil Hidveghy. Jenže Bruslařům se nepovedl začátek poseldní periody. V 54. minutě se trefil Bakrílk a pojistku přidal deset minut před koncem z přesilovky Kýhos. Paka tak ztratila další body v boji o play off.

Fakta - branky a asistence: 16. Mical (Čmolík, Šesták), 44. Bakrlík (Havlůj, Urbánek), 50. Kýhos (Urbánek, Havlůj) – 40. Hidveghy (Hotěk, Kloutvor). Rozhodčí: Vyštejn – Toman, Janíček. Diváci: 150. Třetiny: 1:0, 0:1, 2:0. BK Nová Paka: Vacek (Mahdal) – Müller, Mlčoch, Bezděk, Abraham, Pohl, Hol, Suvorov – Kerekanič, Hric, Hotěk, Dvořák, Kloutvor, A. Půlpán, Vrba, Půlpán, Foerster, Hidveghy, Malík.

Trutnov - Bílina 3:2

Hokejisté severočeské Bíliny sice dávno před koncem základní části skupiny Sever vědí, že pro ně sezona skončí posledním místem v tabulce, přesto se v novém roce dostali do formy, která straší i mnohem úspěšnější soupeře. Hosté to ve vzájemném souboji Draků ukázali i na ledě Trutnova, kde od sedmé minuty vedli. Domácí se dlouho hledali a na vyrovnání si museli počkat až do 23. minuty. V ní se bekhendem prosadil Škvrně, na jehož trefu ve 35. minutě navázal přesilovkovým gólem Fedulov – 2:1. Ještě veseleji bylo před bezmála čtyřmi stovkami diváků na startu třetí periody, kdy Trutnov uklidnil další brankou Kubinčák. Zbytek zápasu už si domácí pohlídali a vadit jim nemusela ani trefa Šmejce, jenž 23 vteřin před závěrečnou sirénou ve vlastním oslabení (!) upravil na konečných 3:2.

Fakta - branky a asistence: 23. Škvrně (Kynčl, Kubinčák), 35. Fedulov (Škvrně, Višňák), 42. Kubinčák (Fedulov, Planý) – 7. Mašek (Kobes, Šmejc), 60. Šmejc (Kobes). Rozhodčí: Markovský – Hübl, Pippal. Vyloučení: 6:12. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 375. Třetiny: 0:1, 2:0, 1:1. HC BAK Trutnov: Krofta (Ašenbrenner) – J. Kynčl, Višňák, Junek, Vácha, D. Jirásek, Suk, Leder – Starý, Fedulov, Kubinčák – Škvrně, Janoušek, Planý – Krsek, Jakub Tatar, Bucek – M. Poul, F. Jirásek.

Řisuty - Vrchlabí 4:7

Na dvanáct zápasů natáhli vrchlabští hokejisté vítěznou sérii výhrou na ledě Slaného, kde sídlí středočeské Řisuty. Domácí outsider v utkání dvakrát vedl, ve druhé třetině ale Stadion nasázel soupeři tři branky a odskočil do rozhodujícího trháku. Řisutští se ještě jednou přiblížili na rozdíl pouhé branky, závěr utkání však režíroval vrchlabský útočník Kastner, jenž dvěma trefami upravil stav na konečných 4:7.

Fakta - branky a asistence: 10. Paršakov (Danov), 12. Fortelka (Kolářík, Patyk), 24. Patyk (Fortelka), 45. Rudovský (Vyskočil, Keszi) – 3. Bednář (Hlaváč, Havránek), 17. Hlaváč (Bednář, Mrňa), 27. Hozák (Bendík, Bednář), 28. Sýkora (Bednář), 34. Chalupa (Vašíček), 55. Kastner (Chalupa), 59. Kastner (Chalupa, Hozák). Rozhodčí: Hornáček – Ovsík, Teršíp. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:2. Diváci: 150. Třetiny: 2:2, 1:3, 1:2. Vrchlabí: Soukup (Abraham) – Havránek, Niko, Vašíček, J. Moník, Voženílek, T. Kynčl, Bendík – Mrňa, Urban, Bednář – Sýkora, Matějček, Hlaváč – Hozák, Kastner, Chalupa – Bláha, R. Šlaicher.

Jablonec n. N. - Dvůr Králové n. L. 4:5

Dvorští hokejisté se v hale Jablonce na tři cenné body pořádně nadřeli. V první polovině utkání museli hosté třikrát dotahovat náskok soupeře, pak ale v závěru prostřední části hry dvakrát udeřili a odskočili do dvoubrankového trháku. Ten v poslední třetině úspěšně hájili a vadit jim nemusel ani gól domácího Homolky, který necelé tři minuty snižoval na 4:5. Více už hosté soupeři nedovolili.

Fakta - branky a asistence: 5. Maďar (Nevyhoštěný, Kačírek), 13. Nevyhoštěný (Pavlů, Kačírek), 21. Kačírek (Maďar, Nevyhoštěný), 58. Homolka (Nezbeda, Nevyhoštěný) – 10. Valášek (Havlas), 20. Fořt (Svoboda, Ježek), 22. Valášek (Luštinec, Karlík), 39. Dušek (Půhoný, Petira), 40. Ježek (Fořt, Svoboda). Rozhodčí: Luczków. Třetiny: 2:2, 1:3, 1:0. Dvůr Králové: Jeschke (Čáp) – Mert, M. Tondr, Matějíček, Karlík, Franc, Mocek, Petira – Fořt, Ježek, Svoboda – Luštinec, Havlas, Valášek – Dušek, Hoskovec, Půhoný – Šedivý, Sedláček.