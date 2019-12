Do brány Krkonoš se naopak vrátil obránce Ján Niko, jenž poslední dvě sezony působil v prvoligových Benátkách. Nyní by měl pomoci staronovému zaměstnavateli ve splnění velkého cíle, jímž je postup do Chance ligy.

Devětadvacetiletý bek by hned ve svém prvním utkání po návratu do Krkonoš velmi úspěšný. V Trutnově na ledě s číslem 25 nešel přehlédnout a na vítězství svého mužstva se podílel dvěma góly.

Prozraďte na úvod, jak se vlastně seběhlo, že jste se z prvoligových Benátek vrátil do Vrchlabí?

V Benátkách jsem oznámil, že bych si chtěl zahrát jinde, protože jsem cítil, že potřebuji určitou změnu. Byl jsem v kontaktu s Jirkou Jakubcem. Jak přišla možnost hrát za Vrchlabí, neváhal jsem a dohodli jsme se.

Hned na úvod jste nemohl zažít lepší zápas. Derby v Trutnově je TOP. Jak jste si duel v bouřlivé kulise užil?

Užil jsem si jej moc. Na zimáku v Trutnově byla parádní atmosféra, to se pak každému hráči hraje lépe. Jsem rád, že jsme derby zvládli a udělali našim fanouškům radost.

Vy jste před dvěma lety ve Vrchlabí stihl za sezonu nastřílet šest branek. Teď hned v premiéře dvě. Představoval jste si tak nějak návrat?

Pravda, byl to pro mě první zápas a moc jsem toho s klukama nestihl natrénovat. Chtěl jsem ale pomoci k vítězství, což se podařilo. Samozřejmě mě těší bonus, že mi to tam hned na startu dvakrát spadlo.

Na začátku utkání Trutnov kousal. Co podle vás rozhodlo o konečné výši skóre?

Rozhodly nejspíš naše úspěšné přesilovky. Ve druhé třetině se nám povedlo využít dvě, celkem tři. Soupeři jsme tam odskočili a ve zbytku utkání už si vedení s přehledem kontrolovali.

Už před dvěma lety byl ve Vrchlabí silný kádr. Co ale říkáte na fakt, že nyní se v kabině potkáváte s hráči typu Bednáře, Rolinka, Hlaváče či Sýkory?

Je paráda zahrát si po boku takových hvězd. Všechno to jsou výborní hokejisté a co jsem stihl poznat, tak i pohodoví lidé. Určitě nám hodně pomohou k vytouženému postupovému cíli.

Hodnocení derby z úst trenérů obou mužstev:

Petr Vácha (Trutnov): „Vrchlabí má mančaft ne o třídu, ale o dvě třídy někde jinde. Jsou rychlejší, zkušenější a my s nimi hrát vyrovnaný hokej nemůžeme. Chtěli jsme na ně zkusit hrát něco jiného, než je takový ten náš obranný hokej, ale moc nám to nefungovalo. Po vyrovnání na 1:1 sice naše hra vypadala dobře, myslím, že jsme měli malinko více ze hry, ale když nás pak zavřeli v našem pásmu, tak jsme nevěděli, čí jsme. Od druhé třetiny jsme styl změnili, že budeme hrát víc zanďoura, ale kluci to nezvládli a všechno pak hrálo proti nám. Soupeř byl fakt lepší a musím mu pogratulovat. Takhle se hraje hokej, když na to máte hráče. My musíme hrát s těmi hráči, které máme a musíme jít od zápasu k zápasu, přičemž každý zápas je pro nás těžký. Žádný není jednoduchý, že bychom ho měli zadarmo a furt musíme jet naplno. Kluci v trénincích pracují dobře, bohužel neumíme to přenést do zápasu. Něco nám tam chybí a nejde to nastartovat.“

Petr Hlaváč (Vrchlabí): „Nastartoval nás brzký gól. Trutnov sice rychle vyrovnal, ale my jsme přidali další góly a domácí se už pak tolik nemohli soustředit na defenzivu a museli se nějakým stylem snažit o vyrovnání. To nám samozřejmě vyhovovalo a přidali jsme další góly. Využili jsme tři přesilovky, což vždycky pomůže. Před třetí třetinou jsme si řekli, že už nemusíme žádné góly přidávat, ale chceme ji odehrát hlavně dobře do obrany, abychom už žádný gól nedostali a nebyla z toho divočina jako v některých předchozích zápasech. To, že jsme to dotáhli na devět, byla shoda náhod. Konečně po dvou letech jsme tady vyhráli s nějakým klidem. Je pravda, že rozdíl v kádrech je očividný. Trutnovu nějací hráči odešli, někteří jsou nemocní, hrají mladí kluci, kteří nemají moc zkušeností. Myslím, že takovýchto zápasů asi prohrají ještě více. Pro mladé mužstvo je to normální, že se mu někdy zadaří a někdy dostane takovýto příděl. Je to pro ně ale skvělá šance hrát druhou ligu, a když se o to poperou, tak si klidně mohou zahrát play off.“