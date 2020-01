Právě na pouhý půltucet účastníků totiž letos čeká vyřazovací část soutěže a Draci by v ní neradi podruhé v řadě chyběli.

Na šlágr 36. kola, který startuje v 18 hodin, pozvali příznivce obou mužstev dva zkušení harcovníci. Za stranu papírového favorita odpovídal na šest otázek Deníku kapitán mužstva Jiří Matějíček, za Trutnov se rozpovídal nejproduktivnější hráč týmu Vojtěch Kubinčák.

Nervozní nebudeme, derby je ale vždycky víc, říká před derby Matějíček

Dvůr Králové nad Labem – Dvorským hokejistům letošní sezona vychází podle představ. S lídrem z Vrchlabí sice mají bilanci čtyř porážek ze čtyř utkání, v ostatních duelech ale bodují s takřka železnou pravidelností. Prohrát dvakrát v řadě? To se svěřencům kouče Malinského „povedlo“ jen na úplném startu sezony.

Nyní se Rodos naopak pyšní třemi výhrami za sebou a čtvrtou bude chtít přidat v dnešním prestižním utkání. V sestavě domácího mužstva rozhodně nebude scházet zkušený obránce Jiří Matějíček. Spolehlivý bek se v pondělí rozdílovým gólem podílel na vítězství Dvora nad Řisutami a přispět k úspěšnému výsledku bude chtít jistě i dnes.

Jirko, v sobotu jste těsně vyhráli na ledě Jablonce, v pondělí naopak s přehledem proti Řisutám. Byly si zápasy v něčem podobné?

Řekl bych, že ani ne. Jablonec je doma specifický tím, jak malé má kluziště. Hrozně těžko se u nich vyhrává a duel byl pro nás vážně náročný. Ne, že by Řisuty byly slabším soupeřem, ale v domácím prostředí a před našimi fanoušky se cítíme lépe.

Kvůli pondělní dohrávce máte pekelně nabitý program a tři zápasy naskládané do pěti dnů. Jak jste na tom se silami, neubývají?

Já doufám, že neubývají. Ostatně uvidíme ve středu při zápase. Já v každém případě věřím, že náš výkon bude proti Trutnovu stejně dobrý, jako v utkání s Řisutami.

Vy jste proti Buldokům vstřelil vítěznou branku. Letos ale co se týče produktivity zaostáváte za loňskou sezonou. Čím to?

Jak se říká, každý rok není posvícení. Nevím, čím to je. Sice nepřispívám tolika kanadskými body, ale trápit mě to nemusí, protože jako tým vyhráváme. To je pro mě důležitější.

Nyní vás čeká prestižní derby s Trutnovem. Fanoušci jej pokaždé hodně prožívají. Jak jste na tom vy? Je rozdíl připravovat se na Řisuty nebo Trutnov?

Tak samozřejmě. Celá kabina se o derby baví, těšíme se na tyhle zápasy určitě víc. Vždycky přijde více diváků, utkání bývají vyhecovaná a má to šťávu. Že bychom ale byli nějak nervóznější, to si nemyslím.

Případným úspěchem si definitivně zajistíte místenku v letošním play off. Hádám ale, že motivaci máte vyšší. Jde týmu hodně o to, aby skončil druhý a vyhnul se nástrahám čtvrtfinále?

Tak předně, ani jsem netušil, že bychom už takhle brzy mohli mít jistotu play off. Jak ale říkáte, pro nás je cílem druhé místo. Chceme udržet náskok před třetím Mostem a k tomu by nám případné vítězství nad Trutnovem mohlo pomoci.

Vy jste se narodil v Hradci Králové a právě v tomto městě se bude příští týden hrát finále Ligy mistrů. Nakolik věříte, že by se Východočeši mohli stát prvním českým vítězem soutěže? Půjdete se na finále podívat?

Na utkání se podívat nepůjdu, po očku ale vývoj Ligy mistrů sleduji. Hradečákům fandím, moc jim vítězství přeji, ale víme všichni, že to nebudou mít vůbec snadné. Švédi jsou všeobecně hodně silní a zvlášť Frölunda má v této soutěži každoročně výborné výsledky.

Kubinčák: Pokud chceme myslet na vítězství, musíme dávat góly

Trutnov – V dresu svého mužstva patří k tahounům. Ve čtyřiceti letech vede kanadské bodování týmu a mladší spoluhráči na jeho umění hodně spoléhají.

Útočník Vojtěch Kubinčák pod Krkonošemi zažívá nejproduktivnější ze tří sezon. V sobotním utkání s Bílinou si připsal již jedenáctou vstřelenou branku a další bude chtít přidat v dnešním derrby na ledě Dvora Králové.

Je před vámi středeční podkrkonošské derby na ledě Dvora Králové. Jak vnímáte tohoto soupeře, který se na rozdíl od minulé sezony pohybuje v horních patrech tabulky?

No, pravda, Dvoráci letos hrají úplně jinak. Hodně se zlepšili a musím uznat, že mají solidní mančaft. Pro nás by byl každý bod z jejich ledu dobrým výsledkem.

Vy jste s Rodosem v této sezoně všechny tři vzájemné duely prohráli. Co bude potřeba změnit, aby tentokrát zápas dopadl lépe pro Trutnov?

(směje se) No hlavně budeme muset střílet góly. V prvním utkání na jejich ledě jsme podle mě nebyli horším týmem, jenže šance, které jsme si vytvořili, nedokážeme proměnit v branky.

V zatím posledním utkání se vám podařilo zdolat Bílinu. O jak náročný duel v sobotu šlo?

Neřekl bych, že byl zápas nějak náročný, ale jsme zase u toho. Naše produktivita je žalostná. Soupeře sice přestřílíme, máme spoustu gólových příležitostí, ale góly nám chybí.

Zápas jste rozhodl rozdílovou brankou a dá se říci o parník teď vévodíte klubovému bodování. Cítíte se být tahounem mužstva? Hráčem, na něhož spoluhráči spoléhají?

Víte, on to nikdy jeden hráč nevytrhne. Mám sice víc bodů, ale je to spíš tím, že hraji hodně přesilovky. Z nich ty moje body převážně jsou. Samozřejmě se snažím, ale že bych byl nějakým tahounem, to si nemyslím.

Na kontě Trutnova je momentálně 38 bodů a do konce základní části soutěže zbývá odehrát devět utkání. Máte ponětí, kolik jich budete potřebovat vyhrát, aby se vás týkalo play off?

Já myslím, že když z těch devíti utkání dokážeme čtyři až pět vyhrát, mohli bychom se do vyřazovacích bojů dostat. Rozhodující samozřejmě budou duely s našimi konkurenty. Už v sobotu jedeme do Nové Paky, čekají nás pak ještě Řisuty, Děčín, tahle utkání prostě musíme zvládnout.

Vy jste největší část své kariéry odehrál v Litvínově. Jak vnímáte situaci svého klubu, který letos v extralize bojuje o holé přežití? Věříte v záchranu nejvyšší soutěže?

Samozřejmě v záchranu věřím. Občas se chodím podívat, ale zatím to za moc nestojí. Nedaří se. Teď se v kádru udály nějaké změny, tak uvidíme, zda budou směřovat k lepšímu nebo horšímu.