Trutnovští hokejisté chtějí zapomenout na historii

Ve které aréně mají trutnovští hokejisté historicky nejhorší bilanci? Na to existuje jednoduchá odpověď. Hala v Jablonci nad Nisou je Drakům doslova zakletá. Vyhráli zde naposledy v roce 2009. To už je pořádná řádka let.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora