Už přes měsíc je sportovní dění v republice pozastaveno a řada mistrovských soutěží předčasně skončila. To samé se jak známo týká i ledního hokeje, který se třeba v podkrkonošském regionu setkává s obrovským zájmem veřejnosti.

Může za to druholigový kvartet z Vrchlabí, Dvora Králové nad Labem, Trutnova a Nové Paky. Tyto kluby spolu v uplynulé sezoně soupeřily v jedné soutěži a nejen jejich vzájemné souboje lákaly do hledišť stovky diváků.

Ještě před nedávnem všechny čtyři oddíly řešily situaci ohledně osudu probíhající sezony. Například Vrchlabští nevěděli, jak se vyvine neuskutečněná kvalifikace o účast v Chance lize (svaz jim záhy nabídl možnost postupu o soutěž výš - pozn. aut.). Nyní již však myšlenky všech čtyř zástupců regionu směřují do ročníku 2020/21a s tím je spojená řada otázek.

Začne nová sezona v řádném termínu?

Bude se hrát před diváky, nebo bez nich?

Zvládnou se kluby po finanční stránce zabezpečit tak, aby mohly danou soutěž bez problémů odehrát?

Dvorský Teodoridis situaci nevidí růžově

Jako první se k situaci výrazněji vyjádřili ve městě na La-bi. Majitel královédvorského Rodosu Vasil Teodoridis na oficiálních webových stránkách mimo jiné zmínil, že druholigová budoucnost oddílu je nejistá. Ba co víc. Ve městě se lední hokej nemusí hrát vůbec.

„Upřímně, nejen v našem městě nebude snadné dál pokračovat s ledním hokejem. Vůbec nedokážu odhadnout, jak to po skončení této krize dopadne. Jak moc nejen dvorský hokej zasáhne. Momentálně se může stát i to, že se ve Dvoře Králové nebude hrát ani krajská liga. Hokejové město by tak bylo bez hokeje,“ říká v rozhovoru pro hcrodos.cz Teodoridis.

„Druholigová sezona je drahá a od potenciálních sponzorů je potřeba větší zájem, větší pomoc dvorskému hokeji. Hodně našich partnerů je z automobilového průmyslu či z pohostinství a já si jsem vědom, že právě zde jsou na tom podnikatelé velmi špatně. Těžko se teď s nimi dohaduje případná další podpora sportu. I v době nouzového stavu jsem s nimi aleve spojení, navzájem si dodáváme sílu,“ pronesla dále hlavní osoba dvorského hokeje, které navíc nenahrávají dlouhodobé zdravotní problémy.

„Chuť samozřejmě stále mám. Ale nedávno u mě byl můj lékař a ten mi pokračování u hokeje již nedoporučuje. Operace a s ním spojená cvičení mohou zabrat až půl roku.“

Teprve čas napoví, jak bude sezona vypadat

Už jen slova majitele dvorského klubu tak naznačují, že budoucnost řady oddílů žije v nejistotě. V kuloárech se hovoří o několika prvoligových týmech, které se do nového ročníku Chance ligy nepřihlásí. Nejinak na tom mohou být celky II. ligy.

Vše ukáže čas. Stejně tak teprve čas napoví, zda lední hokej i jiné sporty budou alespoň v příštím mistrovském ročníku „fungovat“, jak si každý sportovec i fanoušek přeje. Momentálně ustupují koronaviru a s ním spojeným vládním opatřením.

HC Stadion Vrchlabí

Uplynul už více než týden od chvíle, co Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje rozhodl o tom, že tři nejlepší celky uplynulého (nedokončeného) ročníku druhé ligy mají právo účasti v příští sezoně Chance ligy. Kluby ze Šumperka, Kolína a podkrkonošského Vrchlabí tak byly postaveny před hotovou věc – v případě zájmu jim jsou dveře druhé nejvyšší soutěže v republice otevřené.

Oddíly tak záhy začaly řešit všechna pro a proti. Pro některé z nich byl postup o patro výš předsezonním cílem, aktuální situaci ale výrazně poznamenala pandemie koronaviru, která se podepisuje na zájmu a samotných možnostech potenciálních sponzorů podporovat dál lední hokej, potažmo sport jako takový.

„Stále nemáme jasno, jak se rozhodneme. Na stole jsou pořád obě varianty. Probíhají náročná jednání a budeme sami rádi, když dojde k rozhodnutío účasti či neúčasti v Chance lize co nejdříve,“ nechal se naposledy slyšet sportovní manažer klubu Jiří Jakubec.

HC BAK Trutnov

Ondřej Poul, sportovní manažer klubu: „Co se týče nás v Trutnově, my jsme začali usilovně pracovat na dalším ročníku už na konci března. S kádrem to vypadá tak, že nás opustí minimum hráčů z loňské sezony.Na druhou stranu máme již předjednané náhrady. Kluci jsou už v zápřahu, protože pondělkem si vyžádali – sami od sebe – začátek letní přípravy a příští víkend nás čeká první soustředění. Vše probíhá dle nařízení vlády za přísných hygienických podmínek. Co se týče další sezony, tak oproti jiným týmům jeu nás jistota a můžu s klidem říct, že budeme pokračovat ve druhé lize. Za stejných podmínek, jako tomu bylov uplynulých letech. Máme připraveny 2-3 nové projekty, které budeme postupně chtít realizovat, takže se máme všichni určitě na co těšit.“

BK Nová Paka

Bohumil Šmika, jednatel: „První sezonu v druhé lize hodnotíme velice pozitivně.I když nám závěr výsledkově nevyšel, tak především první polovina sezony byla výborná. Pak nám trochu uškodily nějaké odchody, ale na stadion jsme dokázali přilákat spoustu fanoušků, což je skvělé. I proto bychom chtěli hrát v druhé lize i příští rok. Podporu od města máme, snažíme se domluvit i s krajem, samozřejmě bude záležet na firmách. Všichni teď prožíváme těžké období, proto budeme řešit případnou spolupráci až krize přejde. Hodně firem mělo omezenou výrobu, nebo ji úplně zastavilo, uvidí se. My počítáme s tím, že by A tým mělv srpnu začít soustředěním.“

Šest mužstev z kraje v lize? Možnost tu je



V sezoně 2019/20 hrála druhou ligu zmiňovaná čtveřice mužstev z Královéhradeckého kraje. Uvítala to především veřejnost, divácké návštěvyna regionální derby toho byly jasným důkazem.V nadcházejícím ročníku 2020/21 by klidně mohlo v této soutěži působit šest krajských týmů! Nabídku na postup do II. ligy totiž dostaly Jičín a Nový Bydžov. Jak se k tomu oba staví? Čtěte Deník v následujících dnech.

Návštěvy II. ligy pod Krkonošemi



HC Stadion Vrchlabí - 23783 diváků (průměr na zápas 1189)

HC BAK Trutnov - 12657 diváků (633)

HC Rodos Dvůr Králové n. L. - 12529 diváků (626)