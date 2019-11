Už ve středu večer dojde na stadionu pod Hankovým domem k velké události. Že se hraje podkrkonošské derby, to by v druholigové skupině Sever nebylo až tak sváteční. Vždyť regionálních šlágrů se jen během základní části hraje dohromady patnáct.

Hokejová veřejnost ale dlouho nepamatuje, aby vzájemný souboj dvou rivalů byl zároveň bitvou prvního celku tabulky s druhým.

Favorit je jasně daný. Hokejisté Vrchlabí soutěži dominují a v sestavě nabytou hvězdnými jmény kráčejí za výhrou v dlouhodové části. Na straně druhé je vyzyvatel. Královédvorský Rodos, jehož druholigová historie je mnohem mladší, v celostátní soutěži zažívá teprve svoji třetí sezonu.

Přesto dal majitel klubu Vasil Teodoridis dohromady silný kádr, který má ve svém středu taktéž velká jména. Obránci protřelí extraligou Petr Mocek i Petr Čáslava jsou v nominaci na večerní duel. V sestavě Dvora Králové nebude chybět ani útočník Jakub Hoskovec, jenž v předzápasovém rozhovoru odpovídal na otázky klubovému webu. Ve Vrchlabí vyzpovídají Marka Voženílka.

Oba rozhovory přinášíme v plném znění.

JAKUB HOSKOVEC PRO www.hcrodos.cz

V předzápasovém rozhovoru se na strákách Dvora Králové rozpovídal útočník HC Rodos Jakub Hoskovec, dvaadvacetiletý odchovanec pardubického hokeje, který před týdnem svým gólem rozhodl zatím poslední domácí utkání s Řisutami.

Máme den do zápasu, který budí velký zájem. Jakube, jak žhavým tématem je středeční duel v pro hráčskou kabinu?

Hodně moc. Vrchlabí je nejatraktivnějším soupeřem naší skupiny. Ať už tím, jak se prezentují na ledě nebo tím, jaké velké hráče ve svém kádru mají. Není divu, že se těší jak fanoušci, tak my hráči.

Podle očekávání je Vrchlabí letos v naší skupině suverénní. Vy jste ale neprohráli sedmkrát v řadě. Máte proti favoritovi zdravé sebevědomí?

Myslím, že všichni vnímáme, jakou mají sílu. Ale zároveň s každým se dá hrát a každý se dá porazit. Takže zdravé sebevědomí určitě máme a i musíme mít, pokud chceme hrát s takovým týmem, jako je Vrchlabí, a přitom pomýšlet na nějaký bodový zisk.

Pro vaši lajnu to bude vůbec pikantní zápas. Všichni jste odchovanci pardubického hokeje. Hádám, že hráči jako Rolinek či Sýkora pro vás byli hokejovými vzory. Teď proti nim nastoupíte.

Může se to tak zdát, ale myslím, že ani já, ani kluci z lajny to tak nebereme. Samozřejmě jsou to pro nás velcí hráči a jsme moc rádi, když proti nim můžeme hrát. V každém případě bude zážitkem proti jmenované dvojici nastoupit. A nejen proti nim.

Všichni máte v živé paměti loňský úvod sezony. Letos je však všechno jiné. Od kruté porážky v Mostě Rodos šlape jako hodinky. Čím si to vysvětlujete?

Podle mě jsme sezonu začali dobře v porovnání tou s minulou. Porážka v Mostě se mi teď s odstupem času jeví jako impuls, který nás včas nakopnul. Myslím si, že to nejdůležitější je, jak jsme si zvykli na to, že vyhráváme. Do zápasu jdeme s tím, že vyhrajeme. Hlavně máme Čapína ve výborné formě a i to potřebné štěstí.

Josef Čáp v brance, to je velké téma. Poznáváte jeho parádní fazonu i v tréninku? Nebo si ty skvělé zákroky nechává hlavně do zápasů?

Určitě. Bez kvalitního tréninku by Čapíno nemohl odvádět stabilně tak úžasné výkony. On nás ale stejně v zápase dokáže překvapit nějakým neuvěřitelným zákrokem a posunout svůj výkon zase o kus dál.

S Dominikem Duškem a Jirkou Půhoným máte to štěstí, že vám trenér věří natolik, že vás nikdy nerozdělil. Jak vy vnímáte vaši lajnu a jak byste vás hokejově popsal?

Tak kluci už to tady myslím v předchozích rozhovorech víceméně psali. Sedli jsme si lidsky i hokejově. Puhas je takový tahoun naší pětky, od kterého se učíme. S Důšou spolu hrajeme už několik let a víme, co od sebe čekat a jak to ten druhý hraje. Důša je podle mě střelec, i když mu v letošní sezoně celkem slušně konkuruje Michal Petira (usmívá se).

Vy jste rozhodl poslední domácí zápas s Řisutama. Někteří fandové to viděli tak, že vám utkání nevyšlo, jiní v těsném výsledku chválili hodně slušný výkon soupeře. Jak to teda bylo?

Tak určitě musím potvrdit, že výkon Řisut v utkání s námi byl velice dobrý a určitě si nějaký ten bod zasloužili. Každopádně tento zápas jsme vyhráli, protože jsme měli štěstí a hlavně Čapína v brance.

Naposledy jste se představili na ledě Děčína, kde se očekával hodně vyrovnaný duel. Vy jste v něm uspěli. Byla tahle výhra zatím nejcennějším výsledkem z arén soupeřů?

Rozhodně. Jedete tam takovou dálku, a když prohrajete, štve vás to o to víc. Myslím, že nám hodně pomohlo to, že jsme se po zápase s Řisuty posunuli na druhou příčku a nechtěli jsme o ní přijít. Určitě i to, že jsme v Děčíně zase měli díky našim fanouškům téměř domácí prostředí. Za to jim moc děkujeme.

Majitel klubu přišel s výzvou k překonání rekordu v návštěvnosti naší arény. Jaký počet diváků tipuje vaše lajna a co byste vzkázal před velkým zápasem našim fanouškům?

Naším společným odhadem je 1301 fanoušků (úsměv). Tak přijede k nám velmi silný a hráčsky velmi atraktivní soupeř. Dá se říci, že to bude kvalitní utkání, pokud k tomu dobře přistoupíme. Byli bychom moc rádi, kdyby přišlo co nejvíce fanoušků a pomohli by nám v zápase Vrchlabí trochu potrápit a ukázat jim, že to nebudou mít tak jednoduché.

Poslední otázka. Extraligové Pardubice se (zase) topí v krizi. Sledujete hodně jejich situaci? Věříte, že se i letos zvednou a ve zbytku sezony pro město zachrání nejvyšší domácí soutěž?

Trochu sleduji. Byla by škoda, kdyby jeden z posledních týmů, který ještě nikdy neopustil nejvyšší domácí soutěž, sestoupil. Těžko říct, co tam je špatně. Já do toho tak nevidím, abych to mohl hodnotit, ale věřím tomu, že lidi jako Petr Čáslava to mohou zvednout a dát Dynamu správný směr.

MAREK VOŽENÍLEK PRO www.hcvrchlabi.cz

Marek Voženílek je šestadvacetiletý obránce pocházející z Pardubic, který letos zahájil svou druhou sezonu ve vrchlabském A týmu. V minulé ročníku ale také Marek nastoupil do dvou zápasů za extraligové Pardubice. V letošním už obléká dres pouze za HC Stadion Vrchlabí. V rozhovoru zhodnotil sobotní domácí utkání s Bílinou i průběh letošní sezony.

Jak bys zhodnotil jednotlivé třetiny sobotního domácí utkání proti Bílině?

Zápas začal vyrovnaně, vstřelili jsme dva góly a ve druhé třetině náskok navyšovali a odskočili soupeři na 7 gólů, což nás trochu uspalo a řekli jsme si, že je po zápase. Třetí třetina se nám díky tomu vůbec nepovedla. Musíme se z toho poučit a hrát celých 60 minut naplno. Samozřejmě jsme rádi za 3 body.

Jak byste zhodnotil dosavadní průběh sezony?

Zatím se nám daří, takže jsme všichni spokojeni. V zápasech dáváme hodně branek, což je dobře. Máme tým plný zkušených hráčů, takže všechno funguje tak, jak má.

Jak se připravujete na středeční derby se Dvorem Králové?

Na středeční zápas jsme se začali připravovat hned od pondělního tréninku a uděláme vše pro to, abychom vyhráli a získali další tři body.

Jak se vám líbí ve vrchlabském klubu? Jste tu spokojený?

Ve Vrchlabí jsem druhým rokem a jsem spokojený. Líbí se mi, že je tu tým, který má nejvyšší ambice. Sice je tu určitý tlak na výsledky, ale to nás všechny nutí k nejlepším výkonům. Mrzí mě, že se nám v loňské sezoně nepodařilo postoupit, ale doufám a všichni věříme, že letos se to povede.

Co říkáte na vrchlabské fanoušky?

Fanoušci jsou super! Chodí na naše zápasy v hojném počtu a podporují nás i na výjezdech. Takže by se dalo říct, že hrajeme pořád doma. Samozřejmě i oni by si ten postup zasloužili.

Čemu se ve volném čase věnujete?

Pokud nějaký volný čas mám, tak se věnuji nejčastěji své přítelkyni a rodině.

Jak vypadá váš běžný den?

Můj běžný den vypadá následovně: ráno vstanu, jdu na pět hodin do práce, po práci přijdu domů, odpočinu si a jedu na trénink do Vrchlabí.

Máte v týmu nějakého oblíbeného spoluhráče? Koho? Proč?

Asi všechny (směje se). Jsme super parta, která má společný cíl.

Vrchlabští hokejisté si jdou pro výhru na Severu. Chtějí i pohár

Pohár Krkonošského deníku za sebou má dvě pětiny. Již dnes tu třetí zahájí třaskavý souboj hokejistů Dvora Králové s Vrchlabím.

Před minulou druholigovou sezonou přišla redakce našeho Deníku s novinkou v podobě Poháru Krkonošského deníku. V jeho rámci se počítají pouze výsledky podkrkonošských derby, z nichž vzejde minitabulka s konečným pořadím prestižní soutěže.

Na konci loňské sezony převzali zcela novou trofej zástupci Trutnova. Právě Draci se totiž stali vítězem prvního ročníku pohárové soutěže.

Konečná tabulka 1. ročníku:

1. Trutnov 8 4 0 1 3 23:24 13

2. Dvůr Králové 8 3 1 1 3 29:22 12

3. Vrchlabí 8 3 1 0 4 21:27 11

Letos zatím druholigovou skupinou Sever suverénně proplouvá vrchlabský Stadion a projevuje se to také v soutěži pořádané Deníkem. Horalé ji i přes porážku na ledě Trutnova vedou před druhým Dvorem.

Aktuální tabulka PKD:

1. Vrchlabí 4 3 0 0 1 14:5 9

2. Dvůr Králové n. L. 4 1 1 0 2 10:13 5

3. Trutnov 4 1 0 1 2 7:13 4

Dosavadní výsledky: Dvůr Králové nad Labem – Vrchlabí 1:3, Trutnov – Vrchlabí 2:1, Trutnov – Dvůr Králové nad Labem 4:5pp, Vrchlabí – Dvůr Králové nad Labem 5:2, Vrchlabí – Trutnov 5:0, Dvůr Králové nad Labem – Trutnov 2:1.

Nejbližší derby – dnes od 18.00: Dvůr Králové nad Labem – Vrchlabí. Středa 11. 12., 18.00: Trutnov – Vrchlabí. Sobota 21. 12., 16.00: Trutnov – Dvůr Králové nad Labem.