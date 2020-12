Hokejisté Hradce Králové porazili nováčka z Českých Budějovic i potřetí v sezoně.

Gólman Madeta Motoru Jiří Patera kryje střelu hradeckého Radka Smoleňáka. Na ledě ale vydržel jen do desáté minuty, po čtvrtém inkasovaném gólu střídal. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do utkání v Českých Budějovicích hokejisté hradeckého Mountfieldu výborně vstoupili, když úvodní třetinu vyhráli 4:0, nakonec se však o vítězství strachovali až do samotného závěru. Těsnou výhru 5:3 jistil gólem do prázdné Lev.