Byl to krásný hokejový moment, který nasměroval Mountfield za druhou výhrou. „Kluci si ze mě při oslavě dělali srandu, že jsem dřevák a potom tam předvedu tohle," smál se po výhře 3:1 sváteční střelec Šalda.

Jak byste váš parádní gól popsal?

Otevřel se mi tam prostor, nabral jsem rychlost, pak už to byla vůle boží (směje se).

Tušil jste dopředu, co uděláte?

Já jsem viděl, že první hráč čeká, že půjdu na mantinel, tak jsem to zkusil doprostřed, poté už to šlo nějak automaticky.

Byl to váš nejhezčí gól v kariéře?

Myslím si, že určitě ano.

Litvínov jste porazili i podruhé v sérii. Jak se vítězství rodilo?

Bylo hodně podobné jako to první. Je vidět, že je to play off hokej. O každý puk se bojuje na sto procent, zápasy mají obrovský náboj. My jsme rádi, že jsme to opět zvládli a do Litvínova pojedeme s náskokem dvou výher.

Předpokládám, že sérii budete chtít ukončit co nejdříve?

Přáli bychom si to. Musíme jít krok po kroku. Hrát naplno od prvního střídání, pak můžeme pomýšlet na postup.

Znovu jste hráli hodně defenzivně, což se vám zatím vyplácí.

Máme zvolenou nějakou taktiku, kterou budeme hrát. Ať si každý říká, co chce. My tomu věříme a přináší nám to úspěch, takže v tom chceme pokračovat.