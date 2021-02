/FOTOGALERIE/ Hokejisté Hradce Králové vydřeli tři body v derby. Teď chtějí zabojovat o elitní čtyřku!

Hradecký útočník Jakub Lev (v černém) vyrovnával v úterním derby na 1:1, čímž nasměroval svůj tým k obratu. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Úterní derby příliš hokejové parády nepřineslo, přesto byli hráči hradeckého Mountfieldu po výhře 2:1 maximálně spokojeni. Přesně takhle by se totiž chtěli prezentovat v play off. Hrát ze zabezpečené obrany, která nedělá chyby. Rukopis kouče Vladimíra Růžičky je vidět na první pohled. „Zápasy se stylem hry blíží play off, takže je logické, že to bylo zase vyhecovanější. Myslím, že pevná obrana a tvrdý hokej je pro nás do vyřazovací části dobrá cesta,“ uvedl hradecký útočník Jakub Lev, jenž byl autorem první branky svého týmu, když na konci první třetiny vyrovnával na 1:1.