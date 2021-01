Na jeho branku na 3:2 už soupeř odpověď nenašel. „Já se dostal k puku, který se odrazil od zadního mantinelu a už to nebylo těžké,“ řekl ke své brance vítězný střelec Orsava.

Dokázali jste zastavit rozjetého soupeře, který předtím vyhrál osm zápasů v řadě. To musí potěšit.

Rozhodně. Jsme moc rádi za tři body. Závěr byl hodně těžký, ale naštěstí jsme vedení udrželi.

Bavili jste se před zápasem o té jejich vítězné sérii?

Samozřejmě jsme to věděli. Ale my jsme se soustředili na sebe a podařilo se nám to ubojovat.

Začátek duelu vyšel lépe rivalovi, že?

To je pravda. Z naší strany to bylo vlažnější. Pak jsme hru vyrovnali a dotáhli jsme zápas k důležité výhře.

Derby nakonec rozhodovaly početní výhody…

Na to, že přesilovky nemáme moc dobrý, tak se nám je tentokrát povedlo využít, což samozřejmě potěší, ale musíme je stále pilovat.

Byli jste v utkání stále o krok napřed. Hrálo se o to lépe?

Pro tým je to po psychické stránce vždy lepší.

Jaké je derby bez fanoušků?

Hrozně tomu chybí. Není tam takový náboj a emoce, které tomu dodávají, ale už jsme si museli zvyknout.