„Hradec nám dal dva góly v přesilovce, tam jsme si hráče špatně pokryli. To bylo rozhodující, my jsme naopak přesilovky nevyužili. Jinak to byl dobrý zápas z obou stran, ale se šťastným koncem pro soupeře,“ ohlédl se za utkáním pardubický obránce Marek Ďaloga.

Slovenský bek se vrátil po dvou duelech do sestavy Dynama. „Měli jsme dobrý nástup do zápasu, ale žádné body nám nepřinesl. Je to škoda,“ řekl Ďaloga.

Právě po jeho akci a nájezdu do útočné třetiny Pardubičtí vyrovnali na 2:2. Přesně se trefil útočník Denis Kusý. Jenže ve 46. minutě domácí skórovali a hosté už další branku nepřidali. Ani v závěru, kdy hráli bez brankáře.

„Šance jsme měli, ale nevyužili je. Bohužel jsme udělali chybu, za tu se platí. Hradec tak dal o gól více,“ dodal Ďaloga.

I druhé derby v tomto ročníku se hrálo před prázdnými tribunami. Jindy obvyklá divácká kulisa zápasu chyběla. „Byla by tady pekelná atmosféra. Pro hráče by to taky bylo jiné, ale s tím my nic neuděláme. I tak to podle mě byl slušný zápas,“ řekl pardubický trenér Richard Král.

Jeho tým tentokrát dvakrát inkasoval během oslabení. „Nestačili jsme vystřídat a bylo z toho přečíslení. Potom jsme nechali mezi kruhy volného hráče. Při hře pět na pět jsme možná měli více šancí, ale na rozdíl od minulých zápasů se nám je nedařilo proměnit,“ doplnil Král.