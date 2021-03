Když před současným hradeckým kapitánem Radkem Smoleňákem zavzpomínáte na tři roky starou sérii ve čtvrtfinále s Libercem, kterou tehdy ovládl Mountfield, rozzáří se mu oči.

„Na tuhle sérii nejde zapomenout. Pro mě osobně to byla nejlepší série za celou moji kariéru. Vedli jsme 2:0 na zápasy, Liberec dokázal otočit, ale my jsme to urvali v sedmém zápase. Oni měli tehdy fantastický tým, byla to super série. Já si z toho pamatuji vše, jak kdyby to bylo před půl rokem,“ vzpomíná Smoleňák.

Ten věří, že to parádní série proti rivalovi bude i tentokrát. „Myslím, že ta naše rivalita začala právě tou sérií, kterou jsme před třemi lety vyhráli. Každý zápas je od té doby vyhecovaný, v play off to bude ještě lepší,“ doufá zkušený forward. Už duely v základní části ukázaly, že by série měla být vyrovnaná. Více se dařilo Liberci, ale Hradec má zase výhodu, že bude rozehraný, když v předkole play off porazil 3:0 na zápasy Litvínov.

„Myslím, že jsme podali výborné týmové výkony, kterými se chceme prezentovat i teď, navíc série skončila velmi rychle, takže jsme měli i dostatek času na odpočinek,“ řekl Smoleňák.

Liberec však bude mnohem těžší oříšek. Severočeši se poslední sezony drží v absolutní špičce extraligy. Za poslední čtyři dokončené sezony byli hned třikrát ve finále.

„Moc se na tu sérii těším. Oni mají opravdu kvalitní mužstvo. Potvrzují to dlouhodobě a zápasy s nimi jsou vyrovnané a zajímavé. Nebude to nic jednoduchého ani pro jedno mužstvo, ale věřím, že se bude hrát hezký hokej,“ doplnil Smoleňák.

První duel odstartuje v Liberci už ve čtvrtek v 19 hodin.