„Začátek zápasu jsme odehráli dobře, ale ve druhé třetině jsme zase přestali hrát. Musíme si na to dávat pozor, jestli chceme se sérií ještě něco udělat,“ hodnotil utkání hradecký útočník Marek Zachar.

První třetina duelu branku nepřinesla. Více ze hry měl domácí Liberec, už v šesté minutě orazítkoval Vlach tyč za Mazancem. Následně se ve velké příležitosti objevil Musil, ale v jasné šanci minul.

Jenže domácí to mrzet nemuselo, i prostřední část zápasu totiž patřila jednoznačně Tygrům. Skóre otevřel po přesné nahrávce od Najmana kanonýr Bulíř. Na 2:0 zvýšil do druhé sirény Vlach, když Mazance propálil v přesilové hře. Stejný hráč dokázal využít i další početní výhodu, tentokrát střelou z první nedal hradeckému gólmanovi šanci a rozhodl o zaslouženém libereckém vítězství. Série se teď přesouvá na východ Čech.

Liberec - Hradec Králové 3:0

Fakta - branky a nahrávky: 22. Bulíř (Najman, Rosandić), 36. J. Vlach (Rosandić, Najman), 47. J. Vlach. Rozhodčí: Šír, Svoboda – Bryška, Axman. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. Bez diváků. Třetiny: 0:0, 2:0, 1:0. Stav série: 2:0.

HC Bílí Tygři Liberec: Kváča – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek, D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Čáp – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – J. Veselý, Lev, M. Zachar – Perret, Koukal, Smoleňák.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta, trenér Liberce: „Podali jsme opravdu velmi dobrý výkon. Velká gratulace do kabiny. Bylo to vyhecované, ale od toho tam jsou rozhodčí, aby to řešili. Já jsem rád, že se kluci nenechali strhnout a zaslouženě jsme vyhráli."



Vladimír Růžička, trenér Hradce Králové: „První třetinu jsme odehráli ještě celkem dobře, od té druhé to bohužel byla mizérie. Jenom jsme se bránili, navíc jsme se nemohli dostat do zápasu nějakým gólem. Rozhodně nemůžeme být spokojeni."