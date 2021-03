Na domácím ledě se svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky chtěli vrátit zpátky do hry o postup do extraligového semifinále. Jenže po prohře 0:3 s Libercem jsou blízko vyřazení, když prohrávají už 0:3 na zápasy. V úterý od 19 hodin budou doma odvracet první mečbol soupeře.

Severočeši nedali Lvům žádnou šanci, po celé utkání byli lepší a zaslouženě vyhráli.

Mountfield do zápasu nevstoupil dobře. V první třetině si nedokázal vytvořit větší šanci, naopak Mazanec dvakrát inkasoval, když ho překonali Jelínek a Bulíř. Do druhé periody promíchala domácí lavička útočné formace, v prvním útoku se objevili Smoleňák, Cingel a Orsava. Ale ani to Hradci nepomohlo. Velkou chybu totiž ve 24. minutě udělal Mazanec, když puk za brankou rozehrál pouze do nohy Bulíře, který pohotově zareagoval, najel si před branku a do odkryté klece zvýšil už na 3:0. „Myslím, že tenhle gól rozhodl. My jsme se uklidnili, naopak soupeř pak byl trošku odevzdaný,“ řekl ke své druhé brance v zápase liberecký útočník Michal Bulíř.

Východočeši se do hry dostali až v závěrečném dějství, jenže Liberec v pohodě bránil svoje vedení, které udržel až do konce duelu. Mountfield ve čtvrtfinále neskóroval už 168 minut.

Hradec Králové - Liberec 0:3

Fakta - branky a nahrávky: 7. P. Jelínek (Vitásek, Knot), 19. Bulíř (Birner, Gríger), 24. Bulíř. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Pešek, Malý. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 0:2, 0:1, 0:0. Stav série: 0:3.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Čáp – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Cingel, Lev, M. Zachar – Perret, Koukal, Smoleňák.

HC Bílí Tygři Liberec: Kváča – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek, D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička, trenér Hradce Králové: „V první třetině nás Liberec předčil v bruslení, zaskočili nás. My jsme chtěli hrát trošku jinou hru, když jsme měli být hodně aktivní v útoku. Bohužel soupeř v tom byl lepší, povedlo se mu dát dva góly, potom už to bylo hrozně těžké. My jsme se nedokázali vrátit do zápasu, protože Liberec si to zkušeně hlídal."

Patrik Augusta, trenér Liberce: „Odehráli jsme velice dobré utkání. Budu se trochu opakovat v tom, co jsem řekl po druhém utkání u nás doma. Velká gratulace do kabiny. Všichni hráči podali skvělý výkon, který nás dovedl ke třetí výhře v sérii."