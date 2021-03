Neuznaný gól Pardubic, nevyužitá přesilovka pět na tři a druhý gól Mladé Boleslavi před druhou přestávkou. To byly zásadní momenty druhého čtvrtfinále, které pardubičtí hokejisté prohráli 0:5.

Hned v úvodní minutě byl vyloučen obránce Mikuš na čtyři minuty, Pardubičtí se museli bránit. „Začátek zápasu byl těžký, měli jsme tam tři oslabení za sebou. Ustáli jsme to, druhá třetina pak byla asi nejlepší, kterou jsme tady sehráli,“ řekl Richard Král, trenér Dynama.

Jenže Jan Růžička v bance Mladé Boleslavi udržel čisté konto i ve druhém utkání. Stačilo mu k tomu 23 zásahů, domácí byli znovu ve střelbě aktivnější. Růžičku sice překonal Anthony Camara, jenže po trenérské výzvě nebyl jeho gól uznán. „Prostě jsme to zkusili. Výborně zareagoval trenér brankářů, který nám to poradil,“ uvedl Pavel Patera, kouč Mladé Boleslavi.

„V prvním utkání jsme hráli velmi špatně, chtěli jsme to změnit. Zápas se lámal v momentě, kdy jsme nedali góly přesilovce pět na tři,“ komentoval pardubický útočník Tomáš Zohorna.

Dvojnásobnou výhodu měli hosté na konci druhé třetiny, kdy mohli vyrovnat na 1:1. „Bohužel jsme nevyužili přesilovku pět na tři. Pak jsme udělali zbytečný faul a dostali druhý gól. Ve třetí třetině už nám tam napadalo skoro všechno,“ dodal trenér Král.

Domácí naopak v utkání číslo 2 skórovali třikrát v přesilovce. Početní výhody Dynamu nepomáhají. „Na nás je, abychom to sehráli a dávali z přesilovek góly. Rozhodují zápasy a budou rozhodovat i v této sérii,“ konstatoval Zohorna.

Boleslavští si poradili i v klíčovém okamžiku. „Ve druhé třetině tahaly Pardubice za delší konec, ale naše speciální formace na oslabení to sehrály výborně. Měli jsme tam i trochu štěstí, a stejně jako v prvním duelu nás podržel výborný gólman. Gól na 2:0 těsně před koncem druhé třetiny byl hodně důležitý,“ řekl trenér Patera.

Střelec Šťastný: První gól byl rozhodující



David Šťastný se raduje z branky Mladé Boleslavi.Zdroj: Jan PavlíčekNejproduktivnější hokejista Mladé Boleslavi v základní části David Šťastný už se prosadil i v play off. Ve druhém utkání zvyšoval vedení Bruslařů na 2:0. „Byl to hodně důležitý gól. Výsledek vypadá sice jednoznačně, ale bylo to plné soubojů a bruslení. Pardubice se rozhodně lépe připravily, hodně nás dohrávaly. Důležité a podle mě i rozhodující bylo, že jsme v obou zápasech dali první gól my,“ uvedl Šťastný.



Co očekávat od dalších zápasů? „Sérii jsme začali výborně, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou a hrát stejně jako doma - je potřeba bruslit a bojovat. Ale dobře víme, že tam to bude dvakrát tak těžké,“ dodal Šťastný.