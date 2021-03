Neprostupná obrana znovu slavila úspěch. Hradecký Mountfield po zodpovědném a obětavém výkonu přehrál litvínovskou Vervu 3:1. Po druhém vítězství v sérii mu chybí k postupu jediná výhra.

Východočeši šli do vedení i ve druhém domácím zápase. Skóre otevřel po parádní individuální akci sváteční střelec Šalda. Mazanec přišel o svoji neprůstřelnost až na konci první třetiny druhého duelu, když pěknou kombinaci v početní výhodě zakončoval Pospíšil.

Litvínov v prostřední části přidal na tempu, ale byli to domácí, kteří udělali velký krok k vítězství. Nejprve využil přesilovku Orsava. Na 3:1 zvyšoval do sirény přesnou tečí zkušený Koukal, který vložil hůl do pokusu Nedomlela a Godla neměl šanci. Ve třetí periodě Hradec pokračoval ve výborné defenzívě a Litvínovu nic nedovolil, proto se zrodilo další zasloužené vítězství.

Série se přesouvá do Litvínova. Třetí utkání se tam bude hrát v sobotu od 15.30 hodin.

Hradec Králové - Litvínov 3:1

Fakta - branky a nahrávky: 15. Šalda (V. Růžička, F. Pavlík), 25. Orsava (Lev), 39. Koukal (Nedomlel, Smoleňák) – 20. Pospíšil (P. Svoboda). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Bez diváků. Třetiny: 1:1, 2:0, 0:0. Stav série: 2:0.

Mountfield Hradec Králové: Mazanec – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Jank – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Perret – Smoleňák, Koukal, R. Pilař – J. Veselý.

HC Verva Litvínov: Godla – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek – Pospíšil, Žejdl, F. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Látal – M. Havelka, Helt, Zygmunt.

Další výsledky - 2. osmifinále: Pardubice - Karlovy Vary 11:3 (stav série: 2:0), Vítkovice - Brno 2:1 (stav série: 2:0), Plzeň - Olomouc 2:3 (stav série: 0:2).

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička, trenér Hradce Králové: „Soupeř hrál znovu velice dobře a bylo to zase vyrovnané utkání. Tentokrát se hrálo více nahoru dolů. Bylo výborné, že jsme ve druhé třetině odskočili znovu do vedení, navíc jsme dali branku v přesilovce, což nás povzbudilo. Poté přišla ještě ta pojišťovací na 3:1. Závěrečnou část jsme odehráli velice dobře a zaslouženě jsme zvítězili."



Vladimír Országh, trenér Litvínova: „Zápas byl velmi podobný tomu prvnímu. Měli jsme slabší začátek, sice jsme ještě do první sirény vyrovnali, poté jsme byli lepší, ale zase jsme udělali chybu, která nás stála zápas. Proti mužstvu, jako je Hradec, se to těžko otáčí. My do příštího zápasu musíme být daleko důraznější, protože soupeř je v tom mnohem lepší."