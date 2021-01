Do branky Pardubic se postavil Konstantin Barulin. Šestatřicetiletý gólman řadu sezon působil v Kontinentální hokejové lize, včera si připsal premiéru v české extralize.

Práce měl celkem dost, započítáno mu bylo 28 zásahů, třikrát potom inkasoval. „Konstantin tam měl velice dobré zákroky. Sice tři góly dostal, ale podle mě podal slušný výkon,“ uvedl pardubický trenér Richard Král.

Vytáhl se třeba během brněnské přesilovky, kdy zasáhl lapačkou. Při druhém gólu Komety mu propadl puk těsně za brankovou čáru, ale v jiných momentech předvedl jisté zákroky.

„Byl to jeho první zápas v jiném prostředí, pro něj to bylo taky hodně těžké,“ dodal Král. Nový brankář Dynama, stejně jako útočník Andrej Kosticyn, hrál ostrý zápas naposledy během prosince, ještě v dresu Nižněkamsku.

A co Kosticyn? Byl u obou pardubických gólů, zapsal dvě asistence. Na ledě strávil téměř sedmnáct minut, zapojil se do přesilových her. Ukázal především přehled ve hře a účinnou přihrávku.

„Nehrál více než měsíc, trochu u něj pokulhávalo bruslení. Jinak je Andrej hokejista, který má přehled, umí si pokrýt kotouč,“ řekl Král.

Kosticyna zařadil do první útočné formace vedle Anthonyho Camary a Ondřeje Romana. „Hrálo se mi dobře. Andrej je výborný na puku, umí rozdávat přihrávky,“ prohlásil Roman, autor druhého gólu.

Obě posily naznačily, co se od nich může očekávat, vítěznou premiéru ovšem neprožily. Pardubičtí hokejisté Kometě podlehli 2:3.