Poslední 52. kolo extraligy rozhodlo o postavení týmů v předkole play off. Hráči hradeckého Mountfieldu i přes vysokou výhru 6:1 v Karlových Varech obsadili konečné šesté místo. V předkole je čeká Litvínov.

Hradec měl výborný vstup do utkání. Po necelé minutě hry se prosadil Sklenář, který využil zmatků v karlovarské obraně. Na začátku 6. minuty to bylo už 2:0. Smoleňák se dostal do rychlého protiútoku a Novotného překonal střelou mezi betony. Domácí poté snížili. Samostatný únik dokázal využít Flek.

Mountfield však v prostřední části zásluhou Kevina Klímy a Radka Pilaře odskočil do vedení 4:1. Lví podíl na tom měl jednoznačně i gólman Mazanec, který pochytal všechny šance soupeře. Největší příležitost domácích měl Skuhravý, ale před jeho pokusem zachránila hradeckého gólmana dobře postavená tyč.

Mazanec nedostal branku ani v závěrečné periodě, když předváděl fantastické zákroky a důrazně si řekl o místo jedničky v předkole. Skóroval tak už pouze Hradec. A pátý gól stál rozhodně za to! Parádní souhru totiž předvedli bratři Klímovi. Kevin zavezl puk za branku a nezištnou zadovkou našel volného Kellyho, který se nemýlil. Gólový účet duelu uzavřel v závěru Orsava.

Karlovy Vary - Hradec Králové 1:6

Fakta - branky a nahrávky: 12. Flek (Mikúš, Beránek) – 1. Sklenář (Orsava, Růžička), 6. Smoleňák, 31. Kevin Klíma (Sklenář, F. Pavlík), 34. Pilař (Smoleňák, Koukal), 48. Kelly Klíma (Kevin Klíma), 60. Orsava (Graňák, Růžička). Rozhodčí: Svoboda, Šindel – Hynek, Brejcha. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 1:2, 0:2, 0:2.

HC Energie Karlovy Vary: Novotný – Mikyska, Šenkeřík, Krajčík, Plutnar, Zábranský, Kowalczyk, Tureček – Beránek, Mikúš, Flek – Osmík, Hladonik, Šik – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Pavlík, Šalda, Graňák, Čáp, Gaspar, Kukla – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – Sklenář, Růžička, Orsava – Zachar, Lev, Veselý – Pilař, Koukal, Smoleňák.

Hokejová extraliga - 52. kolo: Karlovy Vary – Hradec Králové 1:6, Brno – Pardubice 2:5, České Budějovice – Třinec 0:4, Plzeň – Olomouc 9:1, Sparta Praha – Mladá Boleslav 2:3, Vítkovice – Liberec 1:4, Zlín – Litvínov 3:0.

Konečná tabulka základní části:

1. Sparta Praha 52 32 3 6 11 194:116 108

2. Třinec 52 31 4 5 12 187:130 106

3. Mladá Boleslav 52 26 6 7 13 167:126 97

4. Liberec 52 24 8 5 15 152:118 93

5. Plzeň 52 24 6 7 15 170:128 91

6. Hradec Králové 52 26 4 3 19 144:127 89

7. Pardubice 52 21 7 4 20 141:146 81

8. Vítkovice 52 20 4 6 22 130:142 74

9. Brno 52 19 5 6 22 144:152 73

10. Karlovy Vary 52 17 8 6 21 145:176 73

11. Litvínov 52 17 8 5 22 133:146 72

12. Olomouc 52 14 6 5 27 105:156 59

13. Zlín 52 11 3 4 34 108:178 43

14. České Budějovice 52 6 4 7 35 128:207 33