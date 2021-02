/FOTO/ V Brně hokejisté Hradce Králové třikrát prohrávali, nakonec však po bojovném výkonu odvezli všechny body za výhru 4:3. Tu vystřelil v dvojnásobné přesilovce těsně před koncem Orsava.

Hokejisté Komety přivítali v závěrečném zápase před pauzou Hradec Králové. | Foto: HC Kometa Brno/Jiří Grulich

První třetina nabídla hned čtyři branky. Nejprve dostal Kometu do vedení Mueller, na to gólem v přesilovce odpověděl Orsava. Po deseti minutách hry si však znovu vybrala slabší chvilku obrana Mountfieldu, když na 2:1 dával Holík. I na jeho branku hosté ještě do první sirény našli odpověď. Prosadil se Blain. V druhé periodě se podařilo Kometě znovu odskočit do vedení. Druhou branku v utkání přidal Mueller. Potřetí v zápase však dokázal Hradec zareagovat, k vyraženému puku se dostal Cingel a střelou z první srovnal na 3:3.