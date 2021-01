Po páteční prohře v Třinci si východočeští hokejisté spravili chuť na ledě Komety Brno, kde vyhráli 2:1. Rozhodující branku zařídil v početní výhodě kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák. Ten Brňanům ve dvou vzájemných zápasech dal už tři branky!

Hradec do nedělního zápasu v jihomoravské metropoli vstoupil lépe, když ho do vedení poslal francouzský forvard Perret, jenž se nejlépe zorientoval ve skrumáži před brankou a překonal Vejmelku.

Kometa dokázala srovnat ve druhé třetině. V přesilové hře se puk dostal ke Klepišovi, který prostřelil Lukeše v hradecké brance. Mountfield však šel v prostřední části znovu do vedení. Do toho ho poslal v přesilovce kapitán Smoleňák. Nakonec se ukázalo, že to byl vítězný gól.

Závěrečná část i přes velkou snahu domácího celku totiž branku nepřinesla. Hradec si tak z Brna odvezl důležité tři body, které se pokusí potvrdit už v úterý. To na domácím ledě od 17 hodin hostí Mladou Boleslav.

Brno - Hradec Králové 1:2

Fakta - branky a nahrávky: 24. Klepiš (Zaťovič, Holík) – 16. Perret (Smoleňák, Čáp), 28. Smoleňák (Pavlík, Koukal).

Rozhodčí: Hradil, Horák – Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 1:1, 0:0.

HC Kometa Brno: Vejmelka – Král, Barinka, Mlčák, Freibergs, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Zaťovič, Holík, Mueller – Valský, Němec, Klepiš – Plášek, Kusko, Horký – Bondra, Dvořák, Šoustal.

Mountfield Hradec Králové: Lukeš – Nedomlel, Blain, Pavlík, Pilař, Gaspar, Šalda, Čáp – Kevin Klíma, Orsava, Koukal – Sklenář, Růžička, Kelly Klíma – Perret, Cingel, Smoleňák – Zachar, Morong, Lev.

Hokejová extraliga – 36. kolo: Mladá Boleslav – Litvínov 2:3, Karlovy Vary – Olomouc 3:2, Vítkovice – Zlín 3:0, Plzeň – Liberec 2:3 pp, Kometa Brno – Hradec Králové 1:2, České Budějovice – Pardubice 1:2, Třinec – Sparta Praha 5:4 sn.

Tabulka:

1. Sparta Praha 34 20 1 5 8 126:78 67

2. Třinec 32 17 4 5 6 111:82 64

3. Ml. Boleslav 33 16 5 4 8 109:78 62

4. Plzeň 33 15 4 6 8 109:84 59

5. Liberec 33 15 4 4 10 98:76 57

6. Hradec Králové 33 17 2 2 12 92:78 57

7. Karlovy Vary 32 14 5 2 11 95:101 54

8. Pardubice 33 13 5 3 12 89:96 52

9. Brno 32 11 5 3 13 88:90 46

10. Vítkovice 32 9 4 5 14 74:91 40

11. Litvínov 32 7 7 3 15 75:91 38

12. Olomouc 33 10 2 4 17 64:99 38

13. Zlín 33 7 3 2 21 68:109 29

14. Č. Budějovice 33 4 3 6 20 79:124 24