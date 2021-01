Hradečtí hokejisté sice v Olomouci po dvou třetinách prohrávali, nakonec však vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech.

V první třetině branka nepadla. Nejblíže gólu byl domácí Knotek, ale Mazanec dobře zasáhl.

Ve druhé periodě šel nejprve do vedení Hradec, když přesilovku využil Blain. Jenže Hanáci do konce třetiny skóre otočili, to se prosadili Nahodil a Ostřížek. Především druhá branka, která přišla vteřinu před sirénou, byla pro Mountfield hodně nepříjemná. Svěřenci Vladimíra Růžičky se však nesesypali a hned ve 43. minutě dokázal vyrovnat francouzský forvard Perret. Další gól už v základní hrací době nepadl.

Stejně jako v pondělním utkání Hradce se tak prodlužovalo. V něm mohl rozhodnout z nájezdu Lev, když byl před Konrádem faulovaný Zachar, jenže olomouckého gólmana střelou mezi betony nepřekonal. V samostatných nájezdech Mountfield prohrával už 1:3, nakonec však vývoj otočil, když rozhodující nájezd proměnil Smoleňák.

Olomouc - Hradec Králové 2:3 po sam. náj.

Fakta - branky a nahrávky: 32. Nahodil (Kolouch, Pekr), 40. Ostřížek – 22. Blain (Lev), 43. Perret (Smoleňák, Cingel), rozh. náj. Smoleňák. Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Rampír, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Bez diváků. Třetiny: 0:0, 2:1, 0:1 – 0:0.

HC Olomouc: Konrád – Švrček, Černý, Valenta, Škůrek, Ondrušek, Rutar – Káňa, Knotek, Bambula – Burian, Ostřížek, Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Pekr – Gřeš.

Mountfield Hradec Králové: Mazanec – Nedomlel, Blain, F. Pavlík, Pilař, Jank, Šalda, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Orsava – Sklenář, Růžička, Jergl – Perret, Cingel, Smoleňák – Zachar, Morong, Lev.

Extraliga – 31. kolo: Vítkovice – Kometa 0:1, K. Vary – Litvínov 2:3 po prodl., Olomouc – Hradec Králové 2:3 sn, Č. Budějovice – Plzeň 4:3 po prodl., Pardubice – Sparta 5:4, Zlín – Třinec 2:3 po prodl., Liberec – Mladá Boleslav 0:2.

Tabulka:

1. Třinec 25 16 2 5 2 96:60 57

2. Sparta Praha 27 16 1 3 7 103:62 53

3. Ml. Boleslav 26 14 4 3 5 93:61 53

4. Plzeň 26 13 3 4 6 88:64 49

5. Karlovy Vary 25 12 5 2 6 75:76 48

6. Hradec Král. 26 13 2 2 9 78:63 45

7. Liberec 26 11 3 2 10 74:65 41

8. Pardubice 26 10 4 2 10 70:76 40

9. Brno 25 8 3 2 12 67:76 32

10. Olomouc 26 8 1 3 14 51:82 29

11. Litvínov 25 4 6 3 12 52:72 27

12. Vítkovice 25 5 4 4 12 55:76 27

13. Zlín 26 6 2 2 16 57:87 24

14. Č. Budějovice 26 2 2 5 17 63:102 15