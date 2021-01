/FOTO/ V neděli podali velmi dobrý výkon, navíc se dvakrát prosadili v početních výhodách, tedy v herní situaci, která hokejistům hradeckého Mountfieldu doposud moc nešla. Odměnou jim byla sladká výhra v derby nad Pardubicemi (3:2).

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Sparta Praha. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Na tu budou chtít svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky navázat už v úterý, kdy se od 17 hodin představí na ledě pražské Sparty. „Vyhráli jsme derby, ale to musíme už hodit za hlavu a jít do zápasu se Spartou s čistou hlavou, abychom ji porazili. Každý se na ní chce vytáhnout, ale my potřebujeme hrát to svoje,“ říká před úterním duelem hradecký útočník Jakub Orsava. První vzájemný zápas letošní extraligové sezony ovládli Pražané, když vyhrál v Hradci 2:1.