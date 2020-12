V té šňůře však Hradec porazil dvakrát beznadějně poslední České Budějovice a Karlovy Vary. Vítězství nad Energií bylo jediné proti týmům z elitní šestky v sezoně, zbylé zápasy svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky prohráli. A výjimkou nebyl ani úterní duel, který rozhodly individuální chyby.

„Byly tam zbytečné chyby. My jsme dostali čtyři góly při hře pět na pět, což je na domácím hřišti hodně, pak nemůžeme pomýšlet na výhru,“ hodnotil duel asistent trenéra Hradce David Kočí. Mountfield prohrál s Mladou Boleslaví páté utkání v řadě. „Oni ztratí puk a všichni se na maximum vrací do obrany, to jsme my bohužel nedělali, proto jsme prohráli,“ doplnil Kočí.