Hráči hradeckého Mountfieldu by se rozhodně nezlobili, pokud by se jim v úterý proti supersilnému Třinci, který hostí v ČPP aréně od 18 hodin, podařilo zopakovat první třetinu z nedělního utkání proti Litvínovu. Tu svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky ovládli v poměru 3:0, když všechny branky zaznamenali obránci, čímž zadělali na pohodlnou a zcela zaslouženou výhru 4:1.

Hokejová extraliga



Dohrávky - úterý, 17.00: Sparta Praha – Plzeň; 17.20: Č. Budějovice – Zlín (ČT sport); 17.30: Litvínov – Olomouc, Ml. Boleslav – K. Vary; 18.00: Hradec Králové – Třinec, Pardubice – Liberec, Kometa Brno – Vítkovice.

„Je skvělé, že se nám proti Litvínovu podařilo navázat na výsledek z Pardubic. Vyšly nám přesilovky, když jsme hned dvě proměnili. Myslím si, že jsme celkově hráli velmi dobře, utkání se lámalo ve druhé třetině. Tam jsme ubránili dlouhé dvojnásobné oslabení, “ hodnotil zápas proti Vervě jeden z hradeckých střelců Filip Pavlík.

V úterý proti Třinci však na Mountfield čeká mnohem těžší práce. Oceláři až do minulého kola procházeli soutěží bez prohry. Ta možná trochu překvapivě přišla od Pardubic, kde Třinec vedl už 6:3, ale nakonec prohrál 6:7 po prodloužení.

„Po dvou výhrách v řadě se nám do zápasu proti Třinci půjde mnohem lépe. Pokud budeme hrát to, co jsme hráli v posledních zápasech a potvrdíme dobré výkony, tak by to rozhodně mohla být úspěšná cesta,“ myslí si Pavlík.