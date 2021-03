LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga: Mountfield Hradec Králové – Plzeň (18), zápas textově na www.onlajny.com a živě na Hokejka TV (pro předplatitele).

Duel s Indiány bude přímým soubojem o páté místo, Mountfield má na svého soka náskok jednoho bodu. Východočeši však neustále pokukují po přímém postupu do čtvrtfinále, který si zajistí jenom čtyři nejlepší týmy soutěže. Na Liberec ztrácí pouze bod, takže čtvrté místo není ztraceno. „My souboj o čtyřku nevzdáváme,“ hecuje před pátečním duelem hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Vítězství přiblíží sedmou pozici

Poslední dva zápasy v základní části. Pardubičtí hokejisté nastoupí v pátek proti Karlovým Varům (18.00) a v neděli na ledě Brna. Motivace je zřejmá - udržení sedmého místa. To by byla startovací pozice Dynama pro předkolo play off, které si v této sezoně zahraje hned osm týmů od pátého do dvanáctého místa. První čtyřka po základní části bude mít zajištěno přímo čtvrtfinále.

Před pátečním duelem má Dynamo náskok tří bodů před Brnem a čtyř bodů před soupeřem ze západu Čech. S konkurenty má navíc lepší vzájemnou bilanci. Pardubice v posledních šesti zápasech vyhrály jen jednou. Uspějí proti Energii?

Hokejová extraliga - dohrávka - 50. kolo: Třinec – Litvínov 2:3.

Tabulka:

1. Sparta Praha 50 31 3 6 10 187:113 105

2. Třinec 50 30 4 5 11 180:126 103

3. Mladá Boleslav 50 24 6 7 13 160:121 91

4. Liberec 50 22 8 5 15 143:115 87

5. Hradec Králové 50 25 4 3 18 136:121 86

6. Plzeň 50 22 6 7 15 156:125 85

7. Pardubice 50 20 6 4 20 133:142 76

8. Brno 50 19 5 6 20 142:142 73

9. Karlovy Vary 50 17 8 5 20 142:167 72

10. Vítkovice 50 19 4 6 21 125:138 71

11. Litvínov 50 16 8 5 21 126:140 69

12. Olomouc 50 14 6 5 25 104:143 59

13. Zlín 50 10 3 4 33 103:173 40

14. České Budějovice 50 6 4 7 33 125:196 33

Nejbližší program - 51. kolo - pátek, 18.00: Hradec Králové – Plzeň, Pardubice – Karlovy Vary, Liberec – Zlín, Litvínov – České Budějovice, Olomouc – Vítkovice, Sparta Praha – Brno, Třinec – Mladá Boleslav.