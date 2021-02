Přesně tohle potřeboval. Hradecký útočník Vladimír Růžička po letním příchodu ze Sparty zůstával trochu za očekáváním. Do úterka držel nepříznivou sérii patnácti zápasů, v nichž neskóroval. Až proti Zlínu explodoval. Do sítě Beranů nasázel tři branky. Mountfieldu jeho hattrick pomohl k výhře 5:2.

„Myslel jsem na to, že jsem dlouho nemohl dát gól, proto jsem hrozně rád, že jsem to prolomil,“ říká zkušený hokejista. Růžička a spol. se ve čtvrtek představí na ledě Liberce (18.00).

Pamatujete, kdy naposledy jste vstřelil v utkání tři góly?

Myslím, že to bylo ještě v Chomutově, hráli jsme proti Brnu, to jsou nějaké čtyři roky zpátky. Tohle byl můj druhý.

Lze oba hattricky porovnat?

Byly určitě jiné. Teď jsem z toho měl obrovskou radost, protože jsem se nemohl dlouho trefit. Už jsem z toho byl i nervózní, je to docela úleva.

Přesně 15 zápasů bez gólů, to asi hne s psychikou každého hráče?

Měl jsem to v hlavě. V zápasech jsem měl šance, všechno jsem trefoval do tyček, prostě jsem nemohl dát gól. Teď to ze mě konečně trochu spadlo.

První gól byl hodně pěkný, když jste nejprve naznačil střelu, pak se podíval na gólmana a prostřelil ho.

Měl jsem hodně volného prostoru, takže jsem si řekl, že natáhnu na „golfák“ a počkám, co udělá gólman. On na fintu skočil a já ho dokázal prostřelit.

Vaše druhá branka byla dvakrát přezkoumávaná u videa. Jak jste to viděl?

Hrozná mela. Před brankou byli snad všichni hráči. Viděl jsem puk za bruslí a snažil jsem se ho došťouchnout. Cítil jsem, že jsem se dotkl puku, ale abych řekl pravdu, tak jsem vůbec přes chumel neviděl, jestli kotouč šel do brány. Přitom to byl důležitý gól na 2:1.

Co vaše poslední branka ?

Měl jsem u sebe obránce, takže jsem to zkusil zatáhnout a bekhendem to tam spadlo.

Vy jste vedli po dvou třetinách 3:1, soupeř však snížil. Nebáli jste se o výsledek?

Samozřejmě, že snížení je hodně nepříjemné, ale bylo hrozně důležité, že Kevin Klíma velmi brzy ujel a zase nás uklidnil. Navíc dobře chytal Štěpán Lukeš. Jsem rád i za něj, že jsme vyhráli a máme další body.

V tabulce jste na šestém místě, už ve čtvrtek vás čeká důležitý zápas v Liberci, který vás může přiblížit k elitní čtyřce.

Věřím, že se na zápas velmi dobře připravíme. Důležitý je i odpočinek, protože máme zápasy obden. Jedeme tam vyhrát, jestli chceme být v nejlepší čtyřce, tak musíme začít bodovat. Nemůžeme čekat na to, že se tam dostaneme jen tak. Je to v naších rukách.

V čem je podle vás Liberec nebezpečný?

Hrají dobrý hokej, což potvrzují jejich výsledky, jsou dlouhodobě na špici. Já však věřím, že vyhrajeme.