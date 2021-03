Soupeři hokejistů Hradce Králové a Pardubic? Litvínov a Karlovy Vary

/FOTOGALERIE/ Soupeři pro předkolo play off hokejové extraligy jsou pro oba východočeské týmy dáni. Hradecký Mountfield, který se do předkola probojoval z šesté příčky, se utká s Litvínovem. Sedmé Pardubice si to o postup do čtvrtfinále rozdají s Karlovými Vary. Úvodní dva duely předkola jsou na programu ve středu a ve čtvrtek.

S kým v play off? Východočeské celky znají soupeře. Hradec narazí na Litvínov, Pardubice vyzvou Karlovy Vary. | Foto: Aleš Bedlík

Hradec dlouho bojoval o elitní čtyřku, kterou by si zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Závěr základní části mu však příliš nevyšel, proto na svěřence trenéra Vladimíra Růžičky zbylo šesté místo. Soupeřem v předkole je jedenáctý Litvínov, mateřský klubu kouče Růžičky. Pro Mountfield v letošní sezoně je to navíc oblíbený soupeř. Východočeši ho totiž porazili ve všech vzájemných zápasech. Potvrdí roli favorita i v nejdůležitější části sezony? Hradec řádil ve Varech, v předkole narazí na Litvínov Přečíst článek › Ve vzájemných zápasech Pardubic a Karlových Varů v této sezoně Dynamo pokaždé bodovalo. Nejprve sice Pardubičtí prohráli po nájezdech, ale pak zapsali dvě tříbodové výhry na ledě Energie. Naposledy pak v předposledním kole zdolali soupeře v prodloužení. Dynamo skončilo na sedmé pozici. Nyní vstoupí do vyřazovacích bojů - už ve středu a na domácím ledě. Prezidentský pohár má Sparta. Kdo zvedne nad hlavu trofej nejcennější? Přečíst článek › Hokejová extraliga



Play off – předkolo: Hradec Králové – Litvínov, Pardubice – Karlovy Vary, Plzeň – Olomouc, Vítkovice – Brno. Série hrané na tři vítězné zápasy začínají dvěma duely ve středu a ve čtvrtek.



Týmy na 1. až 4. místě: Sparta (získala Prezidentský pohár), Třinec, Mladá Boleslav, Liberec postupují do čtvrtfinále.



Pro celky na 13. a 14. místě: Zlín a České Budějovice sezona končí.