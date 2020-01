Hned několik spojitostí s regionálním extraligisty se zjevuje kolem hokejového námětu roku.

Osamostatní se extraliga od svazu? A zruší sestup hned v této sezoně? Či v dalších? Bude o jejích účastnících rozhodovat jen ekonomické hledisko (rozpočet, stadion…), nikoli sportovní?

Odpovědi na tyto otázky jsou nečitelné, nejasné, ze strany zasvěcených buď nevyřešené, nebo skrývané.

Naopak je jisté, že východní Čechy hrají slušnou roli. Generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček je klíčovou výkonnou silou při jednání se svazem o převzetí soutěže vlastníky klubů.

Libor Zbořil, právník z Hradce, vede hráčskou asociaci, která se velmi drsně vymezila proti zrušení sestupu v rozběhnuté sezoně. „Je to vražda hokeje za bílého dne,“ prohlásil na tiskové konferenci, kde ho podpořila velká jména extraligy: Milan Gulaš, Michal Vondrka, Michal Řepík, Petr Jelínek či hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Třetím pojítkem je situace Pardubic. Poslední tým tabulky se netají (pochopitelně) tím, že by zrušil sestup už nyní, byť by šlo o krok odporující podstatě sportu.

Měnit pravidla v rozjeté soutěži, to by byla nevídaná taškařice. Na druhou stranu se Pardubicím nikdo nemůže divit, že podporují takový krok, když se objevila tato možnost. Hrají o život.

Hradecký postoj pro tento ročník je nečitelný. Každopádně klub by byl pro zrušení sestupu do dalších sezon.

„Je to ale složitá otázka, předtím se musí udělat spoustu kroků – především kluby musí převzít od svazu extraligu. Ale je nesmysl, že by chtěl někdo uzavírat soutěž, to opravdu nehrozí. Kdo vyhraje Chance ligu, měl by mít právo postoupit,“ glosoval Kmoníček.

V této souvislosti je zajímavé, že Smoleňák se pevně postavil na stranu hráčů.

„Potřebujeme mít tlak v zádech, který je tím hlavním naším motorem. Bylo by hloupé extraligu uzavřít,“ řekl. „Víme, že majitele to stojí spoustu peněz, ale i my hráči jsme důležití. Není to tak, že bychom šli proti vlastníkům, jde nám čistě o sportovní stránku.“

KOMENTÁŘ Jiřího Tůmy: Uzavřít soutěž je proti hokeji



Uzavřít hokejovou extraligu a ještě ji rozšířit o patnáctý tým, tak tuhle myšlenku považuji za naprosto nesmyslnou. Chápu šéfy klubů z Pardubic, Litvínova, Vítkovic či Kladna, že se chtějí mezi elitou udržet stůj, co stůj a argumentují i ekonomickými důvody, ale tohle odporuje smyslu sportu – soutěživosti, posouvání výkonů. Navíc změnit pravidla během sezony, to je proti etice. Tohle ničí hokej.



Česká mentalita není jako v zámořské NHL, kde vše funguje jinak.U nás je naopak třeba konkurenční prostředí zvyšovat. Je třeba učit zvláště mladé hokejisty hrát pod tlakem, bojem o místo v sestavě a těžkými zápasy je nutit posouvat svoje výkony výš. Jenže české hokejové prostředí jim hranice snižuje, nebo bourá úplně. A pak se diví, že reprezentace od mládežnických po seniorskou za světovou elitou zaostávají.



Osobně bych extraligu zúžil na dvanáct týmů s tím, že by nejhorší celek sestoupil přímo, nebo poslední dvě mužstva se v baráži utkala s nejlepšími dvěma kluby z první ligy. Stejný systém i počet týmů bych rovněž zavedl ve druhé nejvyšší soutěži, která v současné podobě ukazuje, jak neslavně by to dopadlo s extraligou. Na šestnáct účastníků nabotnalá soutěž a bez hrozby sestupu nemá naprosto žádný přínos ani atraktivitu pro hráče, majitele klubů, ani pro diváky. A o fanoušky jde v neposlední řadě také. Nikdo nechce chodit na zápasy, kde o nic nejde. Nejen extraliga musí být pro ně atraktivní a přinášet jim nezbytný adrenalin.



Věřím, že odpovědní lidé si to uvědomí a sportovní hledisko rozhodne.