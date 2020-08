Nejprve skvělým pásem vyzval Klímu ke skórování Růžička, ve třetí třetině si role vyměnili a v přesilovce rozhodli o zaslouženém vítězství.

„Myslím, že jsme si dost sedli. Zatím se sice teprve poznáváme, ale věřím, že všechno bude opravdu dobré,“ řekl autor první hradecké branky Kelly Klíma, jenž do Hradce zamířil v letní pauze z AHL. A hlavní roli v jeho příchodu sehrálo jeho dvojče Kevin. Ten v Mountfieldu působí od minulé sezony a do týmu fantasticky zapadl. „S bráchou jsme se bavili o tomhle místě a on říkal jen a pouze samé pozitivní věci. Tak jsem se rozhodl, že sem půjdu. Moc se těším, že tady budu hrát. Zatím si tu na nic nemůžu stěžovat,“ potvrzuje Kelly. Hradec do úvodních přípravných zápasu vstoupil výborně. Po výhře 5:2 v Olomouci dokázal přehrát Kometu a to hodně výrazně. Skóre tomu sice úplně nenasvědčuje, ale předvedený výkon stál rozhodně za pochvalu, když hosty podržel gólman Klimeš. „Hodně jsme hráli s pukem. A když jsme ho ztratili, tak jsme kvalitně forčekovali. Celý tým odvedl dobrou práci,“ uzavřel Klíma.

Další utkání sehrají svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky v úterý, kdy vyrazí k derby do Pardubic (17).