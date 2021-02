Vedení klubu se dohodlo s majitelem zimního stadionu - městem Jičín - na předčasném rozmrazení ledové plochy. Ta by měla nově sloužit jako očkovací centrum.

„Vzhledem k nejasné situaci nelze nic říkat dopředu. Vedení klubu a trenéři však věří, že se situace, co možná nejrychleji uklidní a vše se vrátí do normálu, tak aby se nejen hráči A-týmu, ale hlavně naši mládežníci mohli vrátit do tréninkového procesu,“ stojí v prohlášení jičínského klubu.

A-tým odehrál na domácím stadionu tři utkání. Jedno přátelské s Novým Bydžovem a dvě mistrovská s Varnsdorfem a Lomnicí nad Popelkou.

Celkově stihl tým z města pohádek odehrát čtyři kola základní části.

Končí i ženy a mládež

HC Manki Jičín, které postoupily do 1. ligy žen a mohly se pyšnit, že jako jedny z mála stačily dohrát svou soutěž v sezoně 2019/2020, si také už nezahrají.

Na sezonu se připravovaly pečlivě a uspořádaly si i soustředění na zimním stadionu v Jičíně. Poté stihly odehrát pouze tři soutěžní utkání. Po přerušení soutěže se na ledovou plochu už nepodívaly, místo toho trénovaly podobně jako mládež onlajn formou. V tomto duchu budou pokračovat i po brzkém konci. (hcj, vlk)