Suverénním způsobem ovládli vrchlabští hokejisté druholigovou skupinu Sever a v roli velkého favorita už ve středu 18. března vstoupí do vyřazovacích bojů soutěže. V té si horalé prvním místem po základní části vybojovali účast v semifinále a nyní již čekají, který tým se stane jejich soupeřem.

HC Stadion před sezonou stejně jako loni vyhlásil postupové ambice a v boji o Chance ligu složil velmi silný kádr. Jednou z hvězd je i letitý kanonýr pardubického Dynama Petr Sýkora, který už v dlouhodobé části sezony potvrzoval své střelecké kvality. Soupeřům nasázel více než 40 branek, posbíral přes 70 bodů a jasně vyhrál kanadské bodování celé skupiny.

Petře, máte za sebou základní skupiny druhé ligy. Jste spokojen s tím, co v ní váš tým předváděl?

Tak já si myslím, že až na ten nepovedený závěr základní části to bylo celkem slušný. Hráli jsme hokej, jaký jsme hrát chtěli, takže za mě převládá spokojenost.

Skupinu Sever jste vyhráli suverénně. Znamená to, že zde Vrchlabí potvrzovalo předsezonní ambice?

Určitě jsme chtěli základní skupinu vyhrát. Jsme za to samozřejmě rádi, ale nyní začíná play off a jak známo, před ním se všechno včetně nějakého výrazného bodového náskoku maže.

Vy jste se po konci extraligové kariéry rozhodoval, zda a případně kde pokračovat s hokejem. Berete nyní podkrkonošský klub jako správnou volbu?

Rozhodně ano. Jak říkáte, já jsem nejprve řešil, zda vůbec mám pokračovat nebo ne. Rozhodl jsem se, že u hraní zůstanu. Vážím si zájmu Vrchlabí a jsem rád, že jsem se s tímto klubem na pokračování dohodl.

Jak byste vlastně definoval úroveň druhé ligy? Musel jste si v ní hodně zvykat na nový styl hokeje?

Ono to malinko jiný je, ale na druhou stranu i tady se hraje hodně rychlý hokej. Kluci tu dobře bruslí a já mohu jen potvrdit, že hokej má i ve druhé lize poměrně vysokou úroveň.

Zvykl jste si tu rychle. Vyhrál jste kanadské bodování, nastřílel nejvíc branek. Jméno si tu rozhodně nekazíte, ba naopak.

Já na to tak nekoukám. Mým přáním je pomoci vrchlabskému klubu ke splnění předsezonního cíle a snažím se pro to dělat maximum. Rozhodně nekoukám na nějaké individuální statistiky, to není podstatné.

Vrchlabí na vás hodně spoléhá. Údernou dvojici momentálně tvoříte s Jaroslavem Bednářem. Ještě loni jste byli východočeští rivalové. Rozebíráte spolu často dění v extralize?

Když se potkáme i někde mimo stadion, tak se o hokeji bavíme dost. My spolu hráli i ve Švýcarsku a mohu jen říct, že jde o skvělého spoluhráče. S Jardou je radost být na ledě, protože jde o technického hokejistu, který umí připravovat šance.

Vám i týmu se daří. Přesto pro vás přišla v průběhu sezony jedna situace, kdy jste byl možná na vážkách. Tomáš Rolinek vyslyšel vábení Pardubic a ke stejnému kroku snad přemlouval i vás.

Já jsem na vážkách nebyl a ani nemohl být. Rolas to pronesl spíš jen za sebe a já před žádné rozhodování postavený nebyl. Nebylo to na pořadu dne, takže jsem nad tím ani přemýšlet nemusel.

Jak vidíte vrchlabské šance na postup do Chance ligy?

My se předně popereme o vítězství v play off naší skupiny, což bychom všichni rádi. Když se to povede a postoupíme do kvalifikace, pak před námi budou dva silní soupeři. Nejvíc se skloňuje Šumperk, kde prý hráči trénují profesionálně i ráno. Budeme se jim to snažit znepříjemnit, ale jak říkám, základem je vyhrát skupinu.

Už základní část přinesla řadu pěkných zápasů. Vybaví se vám některé duely, které snesly vysoké měřítko?

Já si myslím, že těch kvalitních zápasů bylo už během základní části hodně. Ať už duely se Dvorem Králové, v Mostě, bylo jich opravdu dost. Vždyť i derby v Trutnově, kde jsme dvakrát prohráli, byla slušná. Těch duelů opravdu kvalitních a vypjatých bylo dost.

Ve Vrchlabí jste vedle nadprůměrného druholigového klubu našel i fantastickou podporu publika. Necítíte se tu v tomto ohledu trochu jako v Pardubicích či Davosu?

Určitě. Vrchlabí má skvělé fanoušky a my jsme za ně moc rádi. Je až neskutečné, v jakém množství nás jezdí podporovat i na venkovní zápasy. Zájem diváků jen potvrzuje, jak se ve Vrchlabí lidi starají o hokej a jak tomu všichni dávají maximum. Moc si toho vážíme.

Poznal jste ve Vrchlabí dostatečně i město, nebo tu s nadsázkou trefíte jen na zimní stadion?

(směje se) Já myslím, že trošku jo. My máme kamarády v okolí, kteří tu bydlí. Byli jsme tu i víckrát, takže to není jen o tom dojet na zimák a domů. Vrchlabí je nádherné město a nejen za sebe mohu říct, že jsme rádi, když tu můžeme hokej hrát.