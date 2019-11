Matěji, jak těžký to byl v Nové Pace zápas? Vedli jste sice dvakrát o tři góly, ale nakonec pořádné drama.

Utkání to bylo těžké, ostatně jako každé. Už od soboty jsme se na něj začali připravovat a nastolený systém se nám dařilo plnit. Řekl bych, že jsme většinu zápasu měli ve svých rukou, Paku jsme do zápasu pustili pouze pár chybami. V závěru už bylo důležité zůstat v klidu a udržet nervy na uzdě, což se nám podařilo.

Jak byste popsal své úvodní dvě trefy?

První gól přišel po chybě obrany domácích. Ve zkratce to byla chyba obránce, přesná a dlouhá nahrávka od Kuby Tatara a moje následná střela pod vyrážečku. Moc místa jsem tam neměl, ale naštěstí to tam padlo. Druhý gól byl z dorážky, kdy jsem se dostal první na odražený puk a trefil místo mezi rukou a tělem brankáře.

Vy jste s tímto soupeřem letos dvakrát prohráli. Byla ve středu o to větší motivace?

Určitě tam motivace byla. Moc se nám v poslední době nedařilo a chtěli jsme to zlomit zrovna v Pace. Navíc jde o soupeře zeměpisně kousek od nás, takže šlo zase o pomyslné derby.

Domácí v závěru z 2:5 snížili až na 4:5. Hnali je diváci. Dá se říct, že jste se báli o výsledek?

Přišly tam naše dvě chyby, kdy jsme nedokázali vyhodit puk z pásma. To nás málem stálo zápas. Na střídačce trochu zavládla nervozita, snažil jsem se kluky, co šli na led, nabudit. Přece jen jsme stále vedli. Nakonec jsme to dokázali ubojovat a po gólu Vojty Kubinčáka nám spadl kámen ze srdce.

Teď vás čekají Mostečtí Lvi. Doma jste na ně v této sezoně už jednou vyzráli. Na co pozvat diváky? Věříte si na třetí tým tabulky?

Určitě bych diváky pozval na skvělý hokej. V naší skupině jsou zápasy hodně nevyzpytatelné, každý může porazit každého. Most hraje kvalitní, útočný hokej a hlavně dokáží proměňovat šance. V sobotu to tedy nebude žádný oříšek. Ale my si na ně věříme a uděláme vše pro tři body.

Mimochodem, ještě jeden dotaz. Vrchlabí v den vašeho utkání v Nové Pace ohlásilo příchod další hvězdné posily Tomáše Rolinka. Jaké to je pro vás mladé hráče nastupovat proti takovým frajerům?

Jsou to zkušení hráči, proti kterým není snadné hrát. My mladí si však bereme každou zkušenost, ať už ze zápasu proti nim, nebo když hrají s námi v týmu. Prostě se snažíme zlepšovat a dokázat věci, co dokázali oni.

MILNÍKY DRAKA MATĚJE POULA

První trefa v A mužstvu - 12. kolo doma s Jabloncem (4:6).



První gól v podkrkonošském derby - 18. kolo ve Dvoře Králové n. L. (1:2).



První dvougólový večer ve II. lize - 19. kolo v Nové Pace (6:4).



Program 20. kola, sobota 17.30: Řisuty – Nová Paka. 18.00: Vrchlabí – Bílina, Trutnov – Mostečtí Lvi, Děčín – Dvůr Králové nad Labem.