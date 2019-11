A zde zářil útočník Daniel Drahoňovský, jenž k desetiminutovému trestu přidal čtyři branky a dvě asistence.

Česká Lípa - Lomnice n. P. 2:8 (0:1, 2:4, 0:3)

Fakta – branky a asistence: 33. Krupička (Kouřil), 34. Kouřil (Preussler) – 4. Lemfeld (Drahoňovský), 26. Drahoňovský, 28. Drahoňovský (Lemfeld), 36. Maťátko, 38. Mizera (Kuch, Dulák), 46. L. Syrovátka (Drahoňovský, J. Syrovátka), 52. Drahoňovský (Lemfeld), 54. Drahoňovský (Lemfeld). Rozhodčí: Touš – Borecký, Kreibich. Vyloučení: 8:6, navíc Drahoňovský 10 minut OT. Využití: 0:1. Diváci: 70. HC Lomnice n. P.: Dulák – Lemfeld, Martinec, Kuch, J. Syrovátka, Junek, Maťátko, Mizera, Drahoňovský, L. Syrovátka, Kulda, Sehnoutek, Kotula, Berka.

Další výsledky 10. kola: Jičín – Slavoj Liberec 7:5 (1:0, 3:4, 3:1), Varnsdorf – Frýdlant 5:6 (2:4, 0:1, 3:1).

Tabulka po 10. kole:

1. Jičín 8 8 0 0 0 61:15 24

2. Frýdlant 8 7 0 0 1 45:25 21

3. Turnov 1931 8 4 0 0 4 36:33 12

4. Lomnice n. P. 8 4 0 0 4 38:43 12

5. Slavoj Liberec 7 3 0 0 4 40:41 9

6. Varnsdorf 8 2 0 0 6 26:48 6

7. Česká Lípa 9 0 0 0 9 28:68 0

Do Turnova v prosinci přijede nároďák

Turnovský zimní stadion Ludvíka Koška se na konci prosince dočká atraktivního zápasu. Česká hokejová reprezentace do 17 let zde od 17 hodin odehraje přátelské utkání se stejně starým výběrem Ruska.