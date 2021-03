Má přímo hokejové příjmení. Když se řekne Kovalčuk, tak každého hned napadne ruská superstar Ilja.

V Hradci Králové bydlí také jeden Kovalčuk, který fušuje do hokeje. Jmenuje se Vladimír a je obrovským fanouškem extraligového Mountfieldu. Pravidelně chodí na domácí duely, častokrát zavítá i ven. V této době, kdy se rozběhlo play off, ale může jen vzpomínat na to, jak své miláčky povzbuzoval přímo na stadionu. Musí si vystačit s televizí či počítačem.

Pamatujete, kdy jste naposledy navštívil zápas svého oblíbeného týmu?

Pamatuji si naprosto přesně, kdy to bylo. Šlo o zápas této sezony s Libercem, který se hrál na konci září 2020.

Sledujete v covidové době pravidelně hokej v televizi nebo na počítači?

Ano. Sleduji téměř všechny zápasy Hradce Králové, podle toho, zda jsou v televizi, popřípadě na streamech.

Chybí vám atmosféra v hale?

Hrozně moc. To období bez diváků je už strašně dlouhé. Doufám, že velmi brzy skončí a na příští sezonu už budu zase v aréně.

Jak prožíváte play off doma u obrazovky? Občas si u toho zařvete?

Je to úplně jiné než přímo na zimáku. Občas si zařvu, ale je to o hodně víc v klidu než na stadionu.

Jste v kontaktu i s dalšími fandy a rozebíráte hokej?

Probíráme to pořád. To je snad jediné, co se nezměnilo. Jde o diskuzi pod příspěvky na sociálních sítích.

Jak by hradecký Mountfield mohl dopadnout ve vyřazovacích bojích?

To je těžká otázka. Je to play off, stát se může cokoliv. Ale věřím, že do semifinále by se Hradec dostat mohl.