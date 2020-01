Tohle je Liga mistrů. Ne jako ve Švédsku. Hradecké hokejisty hnal za postupem do finále evropské soutěže plný stadion. A když dal Aleš Jergl třetí domácí gól, jednoznačně uklidňující, šály s logem Mountfieldu vlály s ještě větším nadšením.

Není divu: Hradec je ve finále Ligy mistrů, to se nečekalo. Hrát bude proti Frölundě, dalším Švédům. A pozor! Duel by se měl konat v ČPP Aréně. Do titulového zápasu ho poslal triumf v dvojutkání s Djurgårdenem, největším klubem švédské historie.

Před týdnem Východočeši zvítězili ve Stockholmu 3:1 po výborném výkonu, v úterý ještě přidali na obrátkách a soka zdolali 3:0. Bylo jasno.

„Náhled na Ligu mistrů se u nás změnil. Tím, jak jdeme dál, je významnější,“ řekl útočník Lukáš Cingel.

V Hradci se přístup k Lize mistrů opravdu obrátil naruby. V minulých letech byl negativní, najednou je sluníčkový. Proto je Mountfield ve finále. A to je jednoznačně super úspěch.

Hradečtí se k němu probojovali díky výbornému výkonu. V zádech měli skvělého Marka Mazance, který chytil dvě trestná střílení a zapsal čisté konto. Vítězný gól dal šikovný Jakub Lev, poté se prosadil bombou Richard Nedomlel a skóre uzavřel Jergl.

Bylo hotovo.

Hradec Králové - Djurgården 3:0

Fakta - branky a asistence: 21. Lev (Chalupa), 43. Nedomlel, 52. Jergl. Rozhodčí: Nikolić (Rakousko), Stano (Slovensko) – Ondráček, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6161. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:0.

Mountfield HK: Mazanec – Čáp, Cibulskis, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandić, Gaspar – Smoleňák, Cingel, Chalupa – Klíma, Lev, R. Pavlík – Jergl, Koukal, Perret – Dragoun, Kubík, Miškář – Morong

Djurgårdens IF: Svedberg – Alsing, Nilsson, Högström, Pettersson, Garrison, Hultström, Johansson – Strandberg, Josefson, Eklund – Axelsson, Berglund, Holtz – Ågren, Haga, Östman – Eriksson, Wandell, Bergfors – Falk.