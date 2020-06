Hradec má dvojčata: Kelly ke Kevinovi

Před pár týdny se to zdálo jako sci-fi, byť velmi lákavé. Fanoušci hokejového Hradce Králové řešili, zda by nemohl Kevina Klímu, tahouna poslední sezony, doplnit jeho brácha Kelly. Co bratr, dokonce dvojče. Zdálo se, že interesantní možnost padla, ale nakonec je všechno jinak.

Kevin Klíma (vpravo) a jeho dvojče Kelly. | Foto: twitter.com