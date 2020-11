Nečekané věci a příhody zažívají v těchto dnech hokejisté. Koronavir zastavil všechny soutěže, extraligou počínaje. Kluby počítají finanční ztráty, hráči cestují za tréninkem, kam se dá. Své o tom vědí i v Hradci Králové. Mountfieldu nedopadla příprava v Německu, a tak vzal zavděk otevřeným kluzištěm v Dobříši, kde svůj azyl našly další kluby v čele se Spartou.

Nadšení do tréninku

Hradečtí hokejisté si v Dobříši poprvé zatrénovali ve středu večer, páteční program znemožnilo deštivé počasí. Bruslení pod širým nebem pro řadu hráčů znamenalo návrat do dětství.

„Bylo to super,“ uvedl pro klubový web obránce Petr Zámorský. „Zavzpomínali jsme, jaké to bylo, když jsme jako malí kluci začínali,“ usmál se. Nejen jeho překvapila kvalita ledu. „Byla velice dobrá,“ přitakal. „Taky tady jsou nové mantinely.“

Hráči si po delší době užili led dosyta. Vyřádili se. „Všichni byli nadšení do tréninku. Jezdilo se, mělo to kvalitu. Ke konci jsme hráli pět na pět, to jsme si také užili,“ uvedl Zámorský.

Mančaft si venkovní podmínky chválil. A to samé zaznívalo i z jiných extraligových týmů. „Kdybychom to věděli, tak jsme mohli postavit nekrytý zimák a byli bychom bohatí,“ rozesmál se.

Jenže hned v pátek vystavil stopku tréninku déšť. „Hlavně ať neprší,“ přeje si.

Klub litoval, že na přípravu nedopadlo Německo. „Co mám zprávy, tak to zrušila německá strana. Asi jsme pro ně byli rizikoví,“ pokrčil rameny Petr Zámorský.

Nejen hradecký zadák s reprezentačními zkušenostmi si přeje, aby vláda povolila rozjezd extraligy a už se konečně zase začalo hrát.

Glosa Jiřího Fejgla: Jeden ministr vládne všem



V kultovní sáze Pán prstenů spisovatel J. R. R. Tolkien stvořil panovníka světa – zlatý šperk. „Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže,“ zněla hrozba.

Dnes se do temnoty dostal český sport, svázala ho přikázání ministra zdravotnictví.

Samozřejmě, při pohledu na situaci v nemocnicích, nelze protestovat proti anticovidovým opatřením, situace v Česku je enormně vážná.

Ale…

Je podobná jako před nějakými deseti dny, navíc její vývoj byl poměrně úspěšně odhadován. A tehdy se český sport domluvil s ministrem Romanem Prymulou, že se (při vší úctě ke všem ostatním) její největší hybné síly opět rozjedou. Jasně, řeč je o fotbalové a hokejové lize.

Pak si však Prymula vyrazil na pivo do zavřené restaurace a musel skončit. Tím zapadla i prakticky hotová dohoda se sportem.

Je to nepochopitelné. Přece nemůže změna na (byť důležitém) postu takhle rozprášit nachystané akce. Jeden ministr nemůže vládnout všem, nejsme v pohádce.